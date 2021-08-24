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    揪眾打人遭殘暴復仇 男子頭顱清出7片斷裂刀片

    揪眾打人遭殘暴復仇，男頭顱清出7斷裂刀片，桃園地檢署檢察官依殺人未遂罪嫌起訴6名涉案者。（資料照）

    揪眾打人遭殘暴復仇，男頭顱清出7斷裂刀片，桃園地檢署檢察官依殺人未遂罪嫌起訴6名涉案者。（資料照）

    2021/08/24 16:12

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市19歲張姓男子等4人，因戴姓、黃姓友人遭蔡姓男子夥人毆打，一行人分持西瓜刀、球棒及高爾夫球桿復仇，將蔡男砍、打到趴地昏迷，緊急送醫急救進行氣胸及開顱手術，在顱內取出7片斷裂刀片，顯見張男等人下手兇殘，張男等4人及戴、黃姓友人全被依殺人未遂罪起訴。

    起訴指出，張男、19歲劉男、18歲林姓男子及17歲陳姓少年，因戴姓、黃姓友人於2019年12月27日凌晨1點多，在桃園區健行路遭蔡男夥人毆打成傷，4人隨即與戴、黃姓友人謀議復仇行動，同日凌晨3點多，一行人帶著西瓜刀、球棒及高爾夫球桿，分乘3輛機車回到健行路，看到蔡男二話不說聯手砍、打，直到警方獲報趕抵，眾人才鳥獸散，僅黃男當場被逮，現場相當混亂，刀子都砍到斷裂，現場扣得西瓜刀、刀柄、刀片等證物。

    蔡男當下已經趴地、奄奄一息，經緊急送醫進行氣胸及開顱清創手術，期間醫師一度發出病危通知，並在蔡男顱內取出7片斷裂刀片，背部因多處刀傷造成肌肉損傷，全身多處骨折、擦傷及氣血胸，搶救後才保住一命。

    張男等人陸續到案，坦承因戴、黃姓友人遭蔡男毆打才報復；而蔡男父親控訴，兒子遭張男等人砍、打，不僅刀傷深及肺臟，連腦內都有斷裂刀片。

    現場目擊的蔡男友人也指證張男等人犯行，查扣的西瓜刀經比對指紋、DNA符合，檢方認為蔡男頭部、胸部均重創，刀片斷裂插入頭顱，顯見張男等6人下手之重，日前依殺人未遂罪將張男等6人起訴。

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