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    聲請石木欽案全體法官迴避被駁 監察院未提抗告改聘律師應戰

    監察院代表陳先成說，石木欽是被付懲戒人應親自出庭。石木欽代理人廖芳萱說，石為維持法官中立與公正性，才選擇不親自到庭。（記者吳政峰攝、資料照）

    監察院代表陳先成說，石木欽是被付懲戒人應親自出庭。石木欽代理人廖芳萱說，石為維持法官中立與公正性，才選擇不親自到庭。（記者吳政峰攝、資料照）

    2021/08/24 14:44

    〔記者吳政峰／台北報導〕監察院去年以公懲會（現改制懲戒法院）前委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當往來為由提起彈劾，送職務法庭審理。7月13日開庭時，監察院代表突然聲請合議庭全員迴避，經另一庭審理後認定無迴避事由，駁回聲請。監察院原表示要提起抗告，但遲至法定期限的最後一天23日，監察院仍未送達抗告書，全案確定。原承審庭將續行審理，監院將罕見聘任律師出庭應戰。

    司法院前年9月以翁茂鍾的一本筆記本，認定翁、石二人多次飲宴、不當往來，並指石木欽以兒子名義購買翁茂鍾股票，財產申報不實，決議送請監察院審查。監察院去年6月提起彈劾，因行為時點罹於懲戒時效，彈劾未過。原提案委員不服，聲明異議，因人數不足流會。而後原提案的三名監委，一人退職、一人退出，由剩下的王美玉與新任監委高涌誠再度提起彈劾，去年8月通過彈劾，送交職務法庭。

    本案由職務法庭第一庭承審，7月13日開庭時，監院代表陳先成突然當庭聲請五名合議庭成原全部迴避，理由是審判長吳景源准許石木欽委託代理人到場，有輕判的心證，而其他四人未制止他，亦有問題，因此以執行職務偏頗為由要5人全迴避。

    迴避案分給職務法庭第三庭審理，合議庭審理後，直指五名成員中，沒有一人的行為構成偏頗，沒有法定的迴避要件，6日裁定駁回。

    王美玉13日裁定結果後，表示與律師討論後，將提起抗告。依照規定，若不服裁定，應於收到裁定書10日內，向職務法庭提起抗告，換言之，監察院最遲應在23日把抗告書送達職務法庭。

    監察院表明抗告，職務法庭即準備收案，惟左等右等，到了最後一天，依舊等不到抗告書，第一庭全員確定不用迴避，將另訂庭期，續開石木欽案的言詞辯論庭。

    據悉，王美玉雖然第一時間表明要抗告，但與高涌誠討論之後，不知何故，改指示放棄抗告，並將罕見聘用律師，上法庭應戰。

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