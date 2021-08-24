彰警新局長吳坤旭上任 前局長許錫榮高升警署警政委員

彰化縣警局新任局長吳坤旭今天走馬上任。（記者湯世名攝）

2021/08/24 14:29

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局今天舉辦卸、新任警察局長交接典禮，主持監交的縣長王惠美期勉新任局長吳坤旭能發揮所長，繼續推動精進彰化縣警局各項勤、業務，並能與有關單位加強溝通協調，領導全體同仁共同努力，以提升工作效率及工作成果。

警大47期戶政學系的吳坤旭，老家在宜蘭縣礁溪鄉，是道地的「宜蘭囝仔」，其父也是警界出身，警界生涯幾乎都是在北部任職，這次從新北市警局副局長高升彰化警長，彰化警界基層紛紛致電詢問新北警局同事，探詢其帶兵風格，都獲得不錯的評價。

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今天卸、新任警察局長交接典禮，由縣長王惠美主持、警政署副署長李永癸監交，由於前局長許錫榮高升警署警政委員，今天到屏東縣警局監交，因此彰警局長布達儀式，由副局長王清海代表，將印信交接給新任局長吳坤旭。

副署長李永癸致詞時也提出幾項當前警察工作重點，包括精準疫情調查及落實防疫工作、持續掃蕩黑幫、槍械及特種行業，強化治安作為、打擊街頭暴力犯罪，維護治安平穩、恪遵法令執勤，加強教育訓練、落實報案紀律，強化安全意識、嚴格風紀要求，不適任者斷然淘汰。

吳坤旭警大47期畢業，台北大學犯罪學研究所碩士畢業，歷任桃園市政府警察局大溪、楊梅分局長，台北市政府警察局松山分局長，以及保三總隊副總隊長、宜蘭縣政府警察局長、桃園市政府警察局督察長、新北市政府警察局副局長等職務。

今天彰化縣警局卸、新任警察局長交接典禮，由縣長王惠美（右2）主持、警政署副署長李永癸（左2）監交，新任局長吳坤旭（右1）接下印信。 （記者湯世名攝）

今天彰化縣警局卸、新任警察局長交接典禮，由警政署副署長李永癸監交。（記者湯世名攝）

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