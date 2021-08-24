失業缺錢上臉書找貸款 女子淪為詐騙車手被活逮

曾女誤信詐騙集團謊稱代辦信用貸款，淪為詐騙車手被活逮。（讀者提供）

2021/08/24 12:34

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄前鎮區曾姓女子日前到保泰路一銀行臨櫃想提領帳戶內50萬元，行員發現戶頭內當日有4筆不同人匯款，覺得有異，警方獲報發現曾女為詐騙車手，負責提領贓款，警方還查出其中1筆款項是詐騙集團冒充被害人姪子，以急需投資用錢詐騙12萬元。警方訊後依詐欺罪嫌將曾女移送法辦，並持續向上溯源追查。

警方查出，曾女失業缺錢花用，透過臉書社團代辦借款，加入對方的LINE交談後，依對方要求提供個人銀行帳戶，對方表示會匯款進曾女所提供的帳戶，再依指示將款項領出交給對方的公司人員。

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本月17日，曾女接獲對方LINE指示，前往銀行領出款項，再面交給上游人員，不料眼尖的行員發現，曾女的存簿內當日有4筆不同人匯入超過萬元的款項，總計有50萬元。

行員查覺有異報警，曾女因無法交代4筆款項來源，員警立即請行員通報查詢匯入帳戶資金，發現其帳戶內4筆匯款是遭詐騙集團所騙之金額，其中1筆款項被害人因遭詐騙集團冒充其姪子，以急需投資用錢為由，詐騙匯款12萬元。

前鎮警方呼籲，曾女誤信詐騙集團謊稱代辦信用貸款的話術，遭利用成為提款車手，淪為詐騙集團共犯，這是新型的詐騙手法，民眾辦理貸款、網購都要小心避免被詐騙集團利用而不自知。

曾女誤信詐騙集團謊稱代辦信用貸款，淪為詐騙車手被活逮。（讀者提供）

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