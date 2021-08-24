跟媽媽起衝突 保母竟餵食女嬰FM2 被判刑1年

楊女餵食女嬰安眠藥，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2021/08/24 07:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東楊姓女子因細故與吳姓婦人起衝突後，利用受託照顧她5個月大女嬰之際，涉嫌拿俗稱FM2的安眠藥餵食，險些釀成大禍，被高雄高分院依傷害等罪，判處有期徒刑1年，維持屏東地院判決。

判決書指出，被告楊女因與鄭姓阿嬤為朋友關係，因而認識她的兒子和媳婦吳婦，並受鄭姓夫婦委託，照顧她們3歲多的兒子和5個月大女兒。

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2019年7月29日，楊女因細故與吳婦發生言語、肢體衝突，竟拿小孩出氣，於隔天下午，在屏東縣枋寮鄉住處，將其所有由醫師開立的處方箋安眠藥即美得眠（俗稱FM2）1顆餵食女嬰，導致其全身癱軟無力、意識障礙及活力下降等傷害。

當日傍晚6點多，鄭姓夫婦下班返家，發覺女兒身體狀況有異，立即送醫救治，始知內情後，向枋寮分局報案，並經屏東地檢署偵查起訴。

楊女辯稱，安眠藥是鄭童拿給妹妹吃的，她發現時，女嬰嘴裡已經有一整顆美得眠了，當時只有他在女嬰旁邊，她有灌水給女嬰喝，想要把藥弄出來，但不知為何藥就被吞下去了，否認犯行。

1、2審合議庭調查，鄭姓夫婦發覺女兒身體異樣時，楊女卻刻意隱瞞真相，反指女嬰是遭哥哥壓擊腹部，直至醫院檢查腹部無明顯外傷，放射線檢查亦無異常，經吳婦再次追問，楊女始告知女嬰異樣反應，是因食用美得眠所致，認定有罪，可上訴。

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