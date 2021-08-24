為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    跟媽媽起衝突 保母竟餵食女嬰FM2 被判刑1年

    楊女餵食女嬰安眠藥，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    楊女餵食女嬰安眠藥，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2021/08/24 07:02

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東楊姓女子因細故與吳姓婦人起衝突後，利用受託照顧她5個月大女嬰之際，涉嫌拿俗稱FM2的安眠藥餵食，險些釀成大禍，被高雄高分院依傷害等罪，判處有期徒刑1年，維持屏東地院判決。

    判決書指出，被告楊女因與鄭姓阿嬤為朋友關係，因而認識她的兒子和媳婦吳婦，並受鄭姓夫婦委託，照顧她們3歲多的兒子和5個月大女兒。

    2019年7月29日，楊女因細故與吳婦發生言語、肢體衝突，竟拿小孩出氣，於隔天下午，在屏東縣枋寮鄉住處，將其所有由醫師開立的處方箋安眠藥即美得眠（俗稱FM2）1顆餵食女嬰，導致其全身癱軟無力、意識障礙及活力下降等傷害。

    當日傍晚6點多，鄭姓夫婦下班返家，發覺女兒身體狀況有異，立即送醫救治，始知內情後，向枋寮分局報案，並經屏東地檢署偵查起訴。

    楊女辯稱，安眠藥是鄭童拿給妹妹吃的，她發現時，女嬰嘴裡已經有一整顆美得眠了，當時只有他在女嬰旁邊，她有灌水給女嬰喝，想要把藥弄出來，但不知為何藥就被吞下去了，否認犯行。

    1、2審合議庭調查，鄭姓夫婦發覺女兒身體異樣時，楊女卻刻意隱瞞真相，反指女嬰是遭哥哥壓擊腹部，直至醫院檢查腹部無明顯外傷，放射線檢查亦無異常，經吳婦再次追問，楊女始告知女嬰異樣反應，是因食用美得眠所致，認定有罪，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1歲金孫遭毆打昏迷命危 阿嬤被帶去測謊查出保母下重手
    2021/08/17 13:53

    1歲金孫遭毆打昏迷命危 阿嬤被帶去測謊查出保母下重手
    保母壓死嬰成凶宅 房東求償232萬全准
    2021/08/14 05:30

    保母壓死嬰成凶宅 房東求償232萬全准
    90公斤重保母悶死男嬰害托嬰中心成凶宅 房東獲判賠232餘萬
    2021/08/13 17:53

    90公斤重保母悶死男嬰害托嬰中心成凶宅 房東獲判賠232餘萬
    安眠藥要「早上服用」？ 他超氣：還好長輩沒出門
    2021/08/10 22:48

    安眠藥要「早上服用」？ 他超氣：還好長輩沒出門

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門
    鑑價美河市有違失被申誡 不動產估價師打官司獲撤銷處分
    2021/08/23 14:40

    鑑價美河市有違失被申誡 不動產估價師打官司獲撤銷處分

    違規行駛人行道挨罰 警方舉發有瑕疵讓他免罰
    2021/08/23 17:33

    違規行駛人行道挨罰 警方舉發有瑕疵讓他免罰

    酒駕判刑還沒入獄！「要命小方」之妻又開賓士撞3車 送醫尿遁
    2021/08/23 11:51

    酒駕判刑還沒入獄！「要命小方」之妻又開賓士撞3車 送醫尿遁 影片

    幫女友出氣竟散布疫情假訊息傳單 「煙火哥」被起訴求重刑
    2021/08/23 10:36

    幫女友出氣竟散布疫情假訊息傳單 「煙火哥」被起訴求重刑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播