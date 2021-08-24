最貪調查官勾結毒梟獲利上億元 還被黑幫尊稱「長官」

調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良涉嫌與毒梟勾結，不法獲利上億元，創下國內執法官員貪瀆金額最高紀錄。圖為徐宿良與其妻李翠萍，常在臉書炫富曬美食、名車、名牌包。（資料照）

2021/08/24 00:03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良涉嫌與毒梟勾結，不法獲利上億元，創下國內執法官員貪瀆金額最高紀錄。桃園地院23日行準備程序，共犯之一的竹聯幫份子張益祥僅認涉犯貪污、毒品罪，不認洗錢，庭訊中還一直稱徐為「長官」，並爆出徐起初是以「調查局方先生」身份跟他認識。

航基站去年底爆發遺失6.5公斤安非他命證物案，檢察官偵辦過程中，意外查出徐宿良2012年至2019年間，6度掉包逾524公斤的K他命毒品及3萬顆一粒眠，供楊正祥、張益祥販售後再分贓，全案不法所得逾3億元，其中徐狠撈逾1.6億元，張則是也高達逾1.4億元。桃園地檢署偵結依貪污、侵占等罪嫌起訴徐等9人。

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週一開準備庭，張益祥就檢方起訴的犯罪事實坦承涉犯貪污、毒品，但否認洗錢，並主張不法所得被高估。張稱，不法所得幾乎存在自己帳戶，其存入胞姊及女友帳戶的錢，多為工作20年來的所得，沒有要洗錢的意思。

他還進一步表示，檢方以每公斤90萬元計算犯罪所得，實際上，每公斤K他命他售價65至72萬元，平均是70萬元，其中徐宿良拿到40萬元，他則分得30萬元。辯護人則盼法官將張益祥買賣6罪，併為3罪，但未獲回應。

法官王兆琳接著就徐、張二人如何認識？楊正祥被中國公安逮捕，張為何找上徐？進行釐清。張供稱，兩人是透過楊正祥牽線，當時楊介紹徐是在基隆調查局上班的方先生，徐默認。

後來楊被公安逮補，透過家人向張益祥傳話「幫忙找徐先生提供線人證明」，但他不知道徐先生是誰，只知道手機通訊錄有「調查局方先生」，因此與徐宿良搭上線。

王兆琳接著聚焦二人如何分贓、如何調包毒品等問題，只見張益祥總以「長官」稱呼徐宿良，被問及分贓問題，張一度還脫口說：「誤入歧途的原因在這」，但話還沒說完就被打斷。張還爆出，徐要交易毒品時，都會問他「什麼時候有空」？「到家裡坐坐」？他就會買好醋酸鈉到徐位在基隆的家中一同分裝，讓徐帶回公司調包毒品。張益祥還說，原則上他每次只會拿走10公斤以內的毒品，並在1至1個半月內賣掉換成現金，等要賣毒時，再買醋酸鈉到徐家中。

庭訊2個半小時期間，只見張益祥不時眉頭深鎖，低頭與辯護人討論，面對王兆琳訊問，態度相當有禮貌，一點也未見黑幫份子的氣息，全案訂9月30日下午再行準備庭。

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