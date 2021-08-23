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    首頁　>　社會

    非洲豬瘟走私肉品大清查 全台已查獲19件

    截至晚間6時，已清查全台1297處，查獲疑似越南走私肉製品計19件。（資料照）

    截至晚間6時，已清查全台1297處，查獲疑似越南走私肉製品計19件。（資料照）

    2021/08/23 21:33

    〔記者姚岳宏／台北報導〕國內首度查獲越南走私肉品中含有非洲豬瘟病毒，並疑似流入市面，尤其是新住民生活圈，警政署長陳家欽非常重視，親自召開專案會議，連夜通報各地方縣市警局、地檢署及衛生與農政單位，動員全國警力清查上、中、下游通路業者、商店、小吃店等，截至晚間6時，已清查全台1297處，查獲疑似越南走私肉製品計19件，已將查獲肉製品送驗，持續擴大清查。

    檢警約談涉嫌走私的越南籍鄧姓婦人及其阮姓女兒到案，訊後遭羈押，警方根據鄧婦電腦中查扣買家名冊及貨物清單，發現該批肉品已散至全台21縣市及金門縣等共1338處，截至晚間，已清查處所達1297處，餘41處尚未找到人，正持續清查。

    警方指出，目前查有疑似越南走私肉製品計19件，包括彰化縣4件，台南、高雄、新竹、花蓮各2件，新北市、桃園市、基隆市、苗栗縣、南投縣、台東縣及澎湖縣均各1件，多為肉鬆、肉條、肉乾、月餅等豬肉再製品，查扣物品均待檢驗。

    警政署初查，鄧婦非首次走私，懷疑先前已有越南走私豬肉製品流入市面，初步掌握多為越南商店與餐廳，正全面清查鄧婦的上中下游通路，阻斷可能感染風險。

    警政署呼籲，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定，檢疫物將依法沒入銷毀，另依動物傳染病防治條例第41條規定，恐被處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

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