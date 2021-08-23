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    防堵非洲豬瘟 桃市警查獲1人疑向越籍母女購8條醃漬豬肉

    桃園警方在龍潭區沈姓女子家中冰櫃，查獲醃漬豬肉8條，為求謹慎送桃園市政府農業局查驗。（警方提供）

    桃園警方在龍潭區沈姓女子家中冰櫃，查獲醃漬豬肉8條，為求謹慎送桃園市政府農業局查驗。（警方提供）

    2021/08/23 20:56

    〔記者魏瑾筠、陳恩惠／桃園報導〕新北市越南籍鄧姓母女檔涉嫌走私含有非洲豬瘟的豬肉來台，引起國人恐慌，桃園警方今在龍潭區沈姓女子家中，查獲疑似向鄧姓母女檔購得的8條醃漬豬肉，已全數查扣送至桃園市政府農業局查驗。另，桃園市政府環境保護局今也針對全市166家廚餘養豬畜牧場進行查核，全數廚餘蒸煮作業合格。

    桃園警方表示，因應新北市查獲豬肉品含非洲豬瘟病毒，為防堵肉品流入市面，桃園市府啟動聯合稽查小組，並據新北警方提供的越南籍鄧姓母女檔銷貨資料，分別前往全市261處小吃店或住宅稽查，大多為網購的消費者，極少數是店家。

    經查，警方僅在沈女家中冰櫃查獲醃漬豬肉8條，雖沈女聲稱，豬肉條是在中壢區某越南雜貨店購得，但為求謹慎，警方仍當場查扣醃漬豬肉條。員警隨後也前往該雜貨店，不過阮姓業者表示豬肉來自中壢新明市場，但為防堵疫情，警方也將店內販售的豬肉條全數查扣，送至桃園市農業局查驗。

    另，桃園市的黑毛豬養豬場為全國之冠，桃園市環保局為預防非洲豬瘟，今也動員58位稽查人員，全面查核166家廚餘養豬場的廚餘蒸煮作業，環保局提醒業者，蒸煮中心溫度應至少攝氏90度，且須持續1小時以上，違者可處6000元至300萬元罰鍰。

    衛生局也表示，今年元旦起截至本月20日已查核5087家次，並未查獲店家販售非洲豬瘟疫區豬肉製品，今再前往中壢火車站、忠貞市場及桃園火車站附近，稽查販售東南亞食品及餐點的共27家店，並未查獲違規。

    桃園市政府環境保護局提醒廚餘養豬場業者，蒸煮中心溫度應至少攝氏90度。（桃園市政府環境保護局提供）

    桃園市政府環境保護局提醒廚餘養豬場業者，蒸煮中心溫度應至少攝氏90度。（桃園市政府環境保護局提供）

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