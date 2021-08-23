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    頭獎上看27億！ 威力彩連摃41期 熱門獎號看這邊

    已連41摃的威力彩今晚頭獎上看27億，如1注獨得，單注獎金為今年最高。（資料照，本報合成）

    已連41摃的威力彩今晚頭獎上看27億，如1注獨得，單注獎金為今年最高。（資料照，本報合成）

    2021/08/23 17:30

    〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連摃41期，預估今（23日）晚頭獎若順利開出，累積獎金上看27億元，不少民眾紛紛集資拚手氣，希望一圓億萬富翁的夢想。根據台灣彩券公司官網統計，今年以來，威力彩第一區最熱門獎號為「07」，共開出18次；第二區最熱門獎號則為「01」，已開出12次。

    威力彩今晚頭獎如1注獨得，單注獎金將創下今年最高，不少民眾與親朋好友集資或包牌，希望可以中大獎「財富自由」。

    根據台彩官網「冷熱門球號」統計，2021年威力彩第一區最熱門的數字為「07」，共開出18次，其次為「14」、「32」，各開過16次，「11」及「31」也開出高達15次；第二區號碼方面，「01」開出12次最多，次多的則是「02」，共開出10次，「05」、「06」則為第二區最冷門號碼，今年都只開出過6次。

    威力彩自民國97年推出至今，第一區號碼開出最多次的為「24」，共開出264次，次多的為「04」，共開出249次，第三多的是「03」、「26」，皆開出240次，「19」、「22」則分別開出239次；第二區獎號方面，以「02」開出196次為最多，次多為「05」的189次，「03」、「04」則以175次並列第三。

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