麻豆嬤孫車內亡 調查：3度進收驚處後、返回車上沒再出來

黃姓阿嬤帶著4歲林姓外孫進入收驚處。（警方提供）

2021/08/23 13:14

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆發生嬤孫2人疑意外悶死在車內的離奇命案，警方今天查出64歲黃姓阿嬤帶著4歲林姓外孫3度進入收驚處、返回車上後就沒再出來。

目前警方初步排除他殺、自殺，今天（23日）下午在柳營祿園相驗後才能釐清嬤孫可能死因。

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黃姓阿嬤昨天上午帶著外孫從七股住處開車到麻豆紀安國小附近173線市道旁的謝姓男子收驚，當時祖孫倆曾三度上下車。

麻豆分局調閱路口監視器發現，昨天上午8時46分黃婦停車後，帶著4歲林姓外孫越過馬路第一次進入收驚的謝姓男子住處，待了快3小時後，在上午11時37分離開返回車上，隔了4分鐘後，又帶著孫子進到收驚處，這次待了約40分鐘後，到中午12時22分第二次返回車上，過了16分鐘後，又在中午12時38分黃婦單人第三次進入收驚處，但只待1分鐘後即返回車上。

離奇的是，嬤孫2人回到車內就再也沒有出來。直到昨晚6點52分謝男才發現黃婦的小轎車都沒離開，上前查看才趕緊報案救人。

謝男向警方說，嬤孫來收驚後，他就去午休，後來嬤孫又進屋第2次閒聊，黃婦第3次進屋他未碰到面。

警方調查，小轎車的鑰匙插在電門但未發動引擎，後來就沒電了；黃婦有心臟、高血壓、糖尿病等慢性病史，推測有可能黃婦在進入車內關上車門後，有可能身體發生狀況，來不及反應，4歲外孫也沒辦法打開車門或對外求援，因車內愈來愈高溫，疑活活悶死。

為嬤孫收驚的謝姓男子。（警方提供）

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