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    通緝犯藏身洗車場分裝毒品 扮小蜜蜂送毒品被逮

    通緝犯借友人洗車場當掩護藏身毒品分裝場，扮小蜜蜂騎車送毒品被逮，警方上樓壓制2名洗車員工。（記者黃良傑翻攝）

    通緝犯借友人洗車場當掩護藏身毒品分裝場，扮小蜜蜂騎車送毒品被逮，警方上樓壓制2名洗車員工。（記者黃良傑翻攝）

    2021/08/23 11:55

    〔記者黃良傑／高雄報導〕身揹3條通緝的歐姓男子利用友人開的洗車場掩護，甚至把後面儲藏室當毒品分裝場，涉嫌包裝毒品咖啡包，高市刑大攻堅逮捕疑要騎車外送毒品的歐男，分別在他的身上和一台廢棄洗衣機內，搜獲毒品K他命152公克、毒品咖啡包188包，並在儲藏室起獲調合果汁粉、空包裝1批、電子磅秤、手機3支及新台幣2萬2900元等證物，歐男坦承販毒。

    據了解，歐男（22歲）有竊盜等3條通緝在身，他認識不知情的黃姓洗車場老闆，混熟後經常出入該洗車場，他見老闆少到洗車場，便和3名洗車員工混熟，以洗車場當掩護，把果汁粉、包裝袋全搬放在儲藏室，K他命毒品則藏於1台廢棄的洗衣機內，分裝毒品咖啡包後，再以通訊軟體群組暗示販毒，並扮小蜜蜂機車外送毒品，1公克K他命賣1千元。

    高市刑大偵八隊得到情資，聯合苓雅、前鎭分局組成專案小組，前日攻堅位於三民區的洗車場，逮捕正要騎機車外出的歐嫌，在他身上搜出100多克K他命毒品，並在廢棄洗衣機內查獲毒品，儲藏室內查扣188包毒品咖啡包，以及電子磅秤、大批調合果汁粉。

    警方上2樓查緝壓制3名洗車場員工，3人正在看電視，桌上有K壓，3人否認吸毒、販毒，歐男坦承販毒，檢方採驗4人尿液，昨先依違反毒品危害條例移送歐男，並對黃姓洗車場老闆、3名員工採尿送驗。

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    通緝犯借友人洗車場當掩護藏身毒品分裝場，扮小蜜蜂騎車送毒品被逮。（記得黃良傑攝）

    通緝犯借友人洗車場當掩護藏身毒品分裝場，扮小蜜蜂騎車送毒品被逮。（記得黃良傑攝）

    通緝犯借友人洗車場當掩護藏身毒品分裝場，扮小蜜蜂騎車送毒品被逮。（民眾提供）

    通緝犯借友人洗車場當掩護藏身毒品分裝場，扮小蜜蜂騎車送毒品被逮。（民眾提供）

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