堅稱與對方LINE聊天4年 女子不信陷入網戀詐騙

警方到場及時阻止蔡女匯款，成功阻詐。（記者歐素美翻攝）

2021/08/23 10:14

〔記者歐素美／台中報導〕38歲蔡姓女子深陷網戀詐騙，到台中市清水區中山路某銀行執意匯款8000元美金給對方，行員發現有異報警，警方到場瞭解，但蔡女堅稱與對方透過LINE軟體認識聊天長達4年，不信被騙，警方只好請蔡女到派出所，並出示多則相關網路交友感情方式詐騙錢財手法後，蔡女才恍然大悟，放棄匯款。

38歲蔡女於本月17日上午10時許，前往清水區中山路一家銀行臨櫃準備辦理匯款美金8000元（約台幣20萬元）至香港給網友，銀行女行員發現有異，立即打電話向警方求助。

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清水分局清水派出所員警林靖智、吳彥融獲報立即到場了解，蔡女表示，在網路認識一名香港友人，雖在LINE軟體上聊天已長達4年之久，但1個多月對方除了將LINE改名，並熱烈追求表達愛意，致其陷入熱戀，近日對方表示將投資美金可以獲利，但資金不足，邀蔡女共同投資，蔡女才到銀行借貸準備匯款予對方。

警方查看蔡女與對方LINE對話後，發現與投資詐騙手法相同，經員警與銀行女行員聯手耐心向蔡女解釋及詐騙案例，但蔡女仍不相信自己被騙；警方只好請蔡女到派出所，並出示多則網路交友感情方式詐騙錢財手法，蔡女才恍然大悟，放棄匯款。

由於銀行女行員的細心及員警的耐心、查證，成功即時阻詐，保住蔡女向銀行貸款的美金8000元。

清水派出所所長洪志仁表示，詐騙集團利用網路無遠弗屆、難以查證特性，看準單身男女渴求感情依靠的弱點，一旦落入陷阱，將不斷編織各種理由詐騙被害人，通常都會表示要和對方走向未來，呼籲民眾談到金錢時一定要提高警覺，避免成為詐騙集團的圈套。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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