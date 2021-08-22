七月半虛驚一場 金門自小客險墜落2樓高土坡

金湖鎮發生女駕駛出「撞」況，車頭毀損嚴重。（金湖分局提供）

2021/08/22 22:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金湖分局表示，今天中午11點多金湖鎮夏興往成功方向，有1輛自小客車駛向對面車道衝出路面，差一點墜落2樓高的山坡下，消防據報前往救人，發現是1名年近60歲婦女開車，幸好送醫後無大礙；警方調查該婦人沒有酒駕，疑因精神恍忽才出「撞」況，今天正好是農曆7月15，也讓不少路人看到替駕駛捏了把冷汗。

金湖分局表示，上午11時50分左右，年近6旬的女駕駛，沿環島南路四段由夏興往成功方向行駛至夏興下坡路段時，不知什麼原因，突然駛向對向車道衝出路面肇事。金湖分局員警到場，發現肇事車輛車頭全毀，當下也嚇出一身冷汗，立刻將駕駛送往醫院診療，駕駛意識清楚無重大傷害。

請繼續往下閱讀...

金湖警方對婦人實施酒測，酒測值為零，初步調查事故原因，女駕駛疑似身體不適精神恍惚，發生衝出路面的意外，詳細肇事原因仍待警方調查。

金湖警方表示，往來民眾對於女駕駛肇事後及時停住，未墜入2層樓高的下方道路，都替她感到慶幸，還好只是虛驚一場，並認為農曆7月半有拜有保佑。

金湖分局呼籲，駕駛人切勿疲勞駕駛，精神不濟會降低專注力，影響安全距離，唯有安全才是回家唯一的路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法