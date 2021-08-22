基隆警局長升職前跑遍轄區派出所致謝 基層超感動

基隆市警察局長林炎田（左）前往二分局慰問，分局長高德昌（右）代表內勤同仁收下局長的慰問禮品。（記者吳昇儒攝）

2021/08/22 19:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局長林炎田近日獲擢升為警政委員，將於24日前往警政署任職，但他卻利用打包的空檔時間，一一前往市內23處分駐、派出所，向基層同仁們致謝，感謝他們這些日子來對市民的照顧，並加贈茶葉、加菜金慰勞同仁。基層警員看到準備高升的局長還專程到派出所慰勞，都覺得非常感動。

中央警察大學51期畢業的林炎田資歷完整，在基隆擔任警察局長一年多，這次獲擢升為警政委員，將於24日前往警政署任職。

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此次人事命令發布日至到職日，前後只有約3、4天的時間打包，林局長卻決定在這段間內，跑遍基隆市23個分駐、派出所，帶著小禮物及加菜金，慰勞基層同仁，謝謝這些日子以來，基層同仁對市民們的照顧。

今日晚間5時許，林局長前往最後一站信義派出所，除了勉勵同仁們之外，也請主管們好好地的照顧下屬，最後在派出所同仁們的目送下離開。

林局長表示，自己是從基層的所長做起，也當過警備隊長、刑事組長等等主管職務，知道派出所所長及同仁們非常辛苦，所以在離開基隆之前決定到各派出所慰勞同仁。

同仁們指出，林局長到任後，除了延續詹永茂局長定期頒發給同仁的6大獎項外，每一季還額外安排慶生會，募得一些獎項給同仁們抽獎，凝聚同仁們間得向心力；最難得的是，一般高階警官離開前，大多會選擇向地方的議員、委員及地方仕紳辭行，感謝他們的照顧，但林局長卻是選擇與基層警員一起，讓人覺得非常感動。

基隆市警察局長林炎田特別在離開前贈送派出所同仁加菜金及小禮物，感謝同仁們幫忙照顧市民。（記者吳昇儒攝）

基隆市警察局長林炎田特別在離開前贈送派出所同仁加菜金及小禮物，感謝同仁們幫忙照顧市民。（記者吳昇儒攝）

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