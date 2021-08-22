基隆警局長升職前跑遍轄區派出所致謝 基層超感動
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局長林炎田近日獲擢升為警政委員，將於24日前往警政署任職，但他卻利用打包的空檔時間，一一前往市內23處分駐、派出所，向基層同仁們致謝，感謝他們這些日子來對市民的照顧，並加贈茶葉、加菜金慰勞同仁。基層警員看到準備高升的局長還專程到派出所慰勞，都覺得非常感動。
中央警察大學51期畢業的林炎田資歷完整，在基隆擔任警察局長一年多，這次獲擢升為警政委員，將於24日前往警政署任職。
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此次人事命令發布日至到職日，前後只有約3、4天的時間打包，林局長卻決定在這段間內，跑遍基隆市23個分駐、派出所，帶著小禮物及加菜金，慰勞基層同仁，謝謝這些日子以來，基層同仁對市民們的照顧。
今日晚間5時許，林局長前往最後一站信義派出所，除了勉勵同仁們之外，也請主管們好好地的照顧下屬，最後在派出所同仁們的目送下離開。
林局長表示，自己是從基層的所長做起，也當過警備隊長、刑事組長等等主管職務，知道派出所所長及同仁們非常辛苦，所以在離開基隆之前決定到各派出所慰勞同仁。
同仁們指出，林局長到任後，除了延續詹永茂局長定期頒發給同仁的6大獎項外，每一季還額外安排慶生會，募得一些獎項給同仁們抽獎，凝聚同仁們間得向心力；最難得的是，一般高階警官離開前，大多會選擇向地方的議員、委員及地方仕紳辭行，感謝他們的照顧，但林局長卻是選擇與基層警員一起，讓人覺得非常感動。