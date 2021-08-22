女上網控警違法逆向攔查 警打臉：妳老公沒駕照

女上網控警違法逆向攔查。（取材爆料公社）

2021/08/22 18:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名女子今（22）日清晨在臉書PO文，控訴半夜出遊被桃園警方逆向攔查，內文還嗆員警「我們沒違規，警察可以逆向攔車嗎？」此舉引來楊梅警分局大坡派出所長姜仁光發文反擊，指出是該女子老公駕駛自小客車是無照駕駛才被攔查，還請該名駕駛趕緊去考駕照，PO文女子發現反被打臉無法討拍後也立即刪文。

姜仁光表示，今日凌晨楊梅警分局於台15線執行防制危險駕車勤務時，發現疑似多輛汽機車相約聚集競速，警方在附近巡邏攔查取締，當警方截停一普通重型機車進行盤查時，後方又有多輛自小客車行駛過來，警方也一併將自小客車攔停盤查，經盤查除了第1輛被攔查的重機騎士無照駕駛，後方自小客車駕駛共4輛也是無照駕駛，以及另1輛未繫安全帶，警方依規定告發，對於臉書上PO文警方逆向攔車，並非警方針對PO文者無違規警方還逆向將該車攔停。

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警方同時公布攔車盤查影片，過程中，先是一對機車騎士辯稱警方應該勸導而非直接開罰，質疑警方並沒有開警示燈，針對他們並無違規還遭攔停，若逆向將他們攔停過於危險，撞上恐變過失傷害。

對此，姜仁光強調，員警攔檢時會開啟警示燈，且無照駕駛並不再勸導範圍內，對於逆向行駛也是為了要揪出聚眾飆車人士，並非像機車騎士PO網所言故意將其攔停，源於懷疑這一群來自新北市的民眾夜遊桃園聚眾飆車，才將其攔查，警方強調現場都有依法開單，至於女子上網PO文取暖之事，女子也已經刪文，對於網友的追問辱罵，暫時不會追究。

楊梅警分局於台15線執行防制危險駕車勤務時，攔查多輛汽機車相約聚集競速。（記者李容萍翻攝）

楊梅警分局於台15線執行防制危險駕車勤務時，攔查多輛汽機車相約聚集競速。（記者李容萍翻攝）

楊梅警分局於台15線執行防制危險駕車勤務時，攔查多輛汽機車相約聚集競速。（記者李容萍翻攝）

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