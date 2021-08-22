秀法院LOGO要求加LINE 婦被通知涉刑案遭騙900萬

被害人與歹徒的LINE對話。（記者姚岳宏翻攝）

2021/08/22 14:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕本月初台中市60歲陳姓婦人接到1通陌生的LINE訊息，對方自稱是地方法院陳主任，大頭貼也顯示為地方法院的LOGO，告知陳婦涉及洗錢防制法、偽造文書、毒品危害防制條例等多項罪名，請她配合調查，還對她視訊偵訊，陳婦信以為真，陸續透過LINE與對方保持對話，最終竟將兩張提款卡交出去，前後遭詐9百多萬元。

這位陳主任先透過LINE與陳姓婦人搭上線，要求她必須密切注意LINE訊息，先以LINE傳送1張假造的地檢署傳票，佯稱陳婦涉嫌多起刑事重罪，再以需釐清案情及個人帳戶往來金流，甚至以懷疑其家人是內線交易共犯為由，要求陳婦需將所有帳戶內現金全領出，至指定地點交給法院的替代役男帶回法院監管。

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在LINE對話中，陳主任一直以權勢姿態要求陳婦配合指示，不但要求她在銀行內不許講電話，也指示如果銀行行員問起資金用途，就說是自己投資之用，並稱會派人監控她的一舉一動。

陳婦先從2個帳戶領出共計約400萬元的現金，與對方約在住家附近的芒果樹下交付，隔天一早，又再前往不同銀行領取300萬元，同樣約在芒果樹下交錢。4天後，陳婦依然繼續依照指示，提領170萬元在自家樓下將錢交付出去。

事隔3天，陳婦再次提領50萬元，並依陳主任指示將錢放在旁邊機車腳踏墊上，隨即離開現場。經過4次提領交付，陳婦才感不對勁，決定前往地方法院直接聯繫陳主任本人，才知根本沒這號人物，但自己的身家已經被歹徒搬走900多萬元，提款卡和密碼也被對方取得，趕緊報警處理。

刑事警察局提醒，詐騙手法一變再變，歹徒透過「加LINE」與民眾取得聯繫，先以偽造的機關LOGO、公文取信於民，言談中不斷灌輸民眾涉重罪，引發民眾心生畏懼，並以偵查不公開、不要打草驚蛇為由，阻斷民眾向外求援，同時教導民眾如何應對，迴避銀行端的關懷提問，手段非常惡劣。

警方呼籲，為防止陌生人突然加入好友，民眾可以點選LINE的主頁右上角＋好友功能，再點選左上角的齒輪圖示，將「允許被加入好友」的功能關閉，就可避免被陌生人以電話號碼搜尋而加入好友。更重要的是，如接到自稱公務機關人員來電或LINE訊息，請務必透過其他管道查證對方身分是否屬實，唯有冷靜查證，才能確保自己的財產安全，如有疑問，隨時都可以撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

警方提醒如有人告知涉及重大刑案要求提領現金交付監管，請先打165詢問。（記者姚岳宏翻攝）

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