社區有愛！獨居嬤家燈火通明「不正常」 急壞「雞婆」鄰居

警方到場敲門呼叫阿嬤名字未果。（記者許國楨翻攝）

2021/08/22 12:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名獨居80多歲阿嬤，每晚都會拉下鐵門熄燈就寢，鄰居也會刻意留意，前晚突發現一反常態燈火通明且未關門，在外呼叫多時未果，擔心她在家中出意外報警查看，警方到場後敲門、大聲呼喊都毫無反應，趕緊通知其住在附近妹妹到場協助開鎖，幸好阿嬤只是不小心忘了關燈及關門，這才讓大家鬆了一口氣。

平時作息規律的87歲陳姓獨居阿嬤當天很「不正常」，因阿嬤晚上8、9時就會將家中鐵門拉下熄燈就寢，當天晚上已11時多，阿嬤家不但鐵門未關，還燈火通明，因阿嬤年事已高，且近日走路不穩經常跌倒，又曾有在外昏倒紀錄，熱心鄰居擔心地說：「我每天都在注意。」憂心其是否在家中發生意外無法求救。

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經在外呼叫多時未果趕緊通知警方協助，第三分局立德派出所員警黃繼興、劉佳竺到場時，發現阿嬤家鐵門雖未拉下，但客廳裡門及後門均有上鎖，無法進入屋內查看，且從前、後門大聲呼喊阿嬤姓名並敲打鐵門也都沒有回應，趕緊請當地里長協助，到住在附近的陳嬤妹妹家拿取備用鑰匙。

經順利開門後眾人趕緊上樓查看，此時睡夢中阿嬤聽到聲響起床，見到警察在房門外也嚇了一跳，得知原來自己睡前忘記關燈關門，引起眾人擔心，對於大家的關心表示感謝又感動，保證一定會更加注意自身健康狀況；警方提醒民眾，家中若有年邁且獨居長者，平時應保持電話聯繫，或委請里長及鄰居多加關懷，協助注意其動向，也可善用政府長照資源，如有發現異狀立即撥打報案專線110或救護專線119請求相關單位協助。

最後通知阿嬤妹妹拿到備用鑰匙入內查看，虛驚一場。（記者許國楨翻攝）

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