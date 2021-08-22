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    孝女尋找九旬失智父 智警雨中尋獲助返家

    豐原分局豐東派出所員警機警找回失智迷途的92歲翁姓老翁。（記者歐素美翻攝）

    豐原分局豐東派出所員警機警找回失智迷途的92歲翁姓老翁。（記者歐素美翻攝）

    2021/08/22 09:52

    〔記者歐素美／台中報導〕患有失智的92歲翁姓老翁，到豐原醫院領藥後未返家，女兒著急報警，警方獲知老翁曾任東勢區教師，靈機一動往東勢方向搜尋，果然在豐原區豐勢路一段發現1名老翁身上帶著豐原醫院的藥袋，經確認老翁身份，趕緊將他帶派出所，通知家屬帶回。

    豐原分局豐東派出所於本月19日下午4點多接獲翁姓女子報案指稱，其父親高齡92歲，患有失智症狀，中午獨自至豐原醫院領取失智症藥物後即未返家，家屬遍尋不著，擔心發生不測，請警方協尋。

    因午後雷雨，天候不佳，氣溫濕冷，巡佐張秋明、警員賴祺深擔心老翁安危，以豐原醫院為中心，循同心圓方式搜尋，卻無成果。後來，家屬表示，老翁曾於東勢區擔任教師，員警於是靈機一動，往東勢方向擴大尋找，終於在晚上8點左右，於豐原區豐勢路一段發現1名老翁未撐傘，神情緊張在雨中緩慢行進。

    因老翁患有重聽且鄉音濃厚，無法確認身分，幸警方在老翁身上發現豐原醫院的藥袋姓名，經比對確認是家屬要求協尋的翁姓老翁，隨即將他載回派出所休息，並通知家屬。老翁的女兒及妻子到派出所後情緒激動，不斷感謝警方熱心協助。

    豐東派出所所長李承璽呼籲民眾，家中若有失智長輩，切勿讓其單獨行動，並最好在其隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或向市府社會局申請長者預防走失手鍊，以防萬一。

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