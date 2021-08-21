蘆洲驚傳虐貓「熱水淋身上」 呂秋遠籲立院再修動保法

遭虐待的貓「茶茶」。（圖取自Facebook/林耀宗）

2021/08/21 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲1名男子，因不滿同居女友離家，居然狠心虐待兩人一起飼養的貓「茶茶」，不但毆打牠，甚至還將熱水淋在牠身上，並將過程拍下傳給女友，對此，律師呂秋遠在臉書發聲，呼籲立法院要「再度修改動保法」，獲網友一片好評。

呂秋遠在臉書發文表示，蘆洲男子在和女友同居的時候領養了「茶茶」，沒想到在女友離開家後，男子竟開始虐待茶茶，並且將施虐影片傳給女友恐嚇，女友心生畏懼便向警方報案，警方和動保人士趕到現場後，男子除了拒絕開門、跟警方要搜索票，還在雙方僵持不下的時候，繼續用熱水虐貓，態度十分囂張。

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後來在房東的同意下，一行人破門而入將茶茶救出並趕緊送醫急救，目前還在治療中。

呂秋遠說，男子的行為已經違反動物保護法第25條，可判處2年以下有期徒刑，還有恐嚇罪也要追究。

呂秋遠指出，「這件悲劇需要我們關注的，恰好是所有送養飼主最擔心的問題，「你覺得送養飼主很龜毛，又要探視、又附帶一堆條件，可是，你有沒有想過，他們擔心的問題，就是這種地獄式的虐待，而那些惡意的領養者，往往會輕描淡寫的說，貓咪不見了、貓咪不知道為什麼，就這麼死了」。

呂秋遠表示，「這件案子易科罰金的機會很高，如果他能展現『悔意』，又能讓女孩原諒他，甚至有機會拿到緩刑」。呂強調，真心的希望立法院可以再度修改動物保護法，儘速設立動物警察，把虐待動物致死的行為修改為七年以下有期徒刑，不能易科罰金，「也希望生命教育的落實，可以在各種領域實現」。

最後呂秋遠還說要「注意身邊的人」，如果自己的伴侶對於小動物的生命是輕蔑的，甚至平常就會動粗，請遠離這樣的人，因為他們總有一天會對你動手。如果發現身邊的朋友、鄰居，有這種虐待動物的傾向，也請不要袖手旁觀。

呂秋遠也大方表示若女子有需要免費幫忙可以聯繫他，「我會想辦法說服法官，讓這個人不得易科罰金，進監獄好好反省」，讓網友紛紛留言感謝，「謝謝律師為動物仗義發聲」、「謝謝呂麗絲（律師）重視這件事情！」、「感謝呂律師願意替無聲的毛小孩出聲和協助」。

社團法人貓咪也瘋狂公益協會也在留言處呼籲，政府對於施虐動物者加強長期監控，避免未來轉而傷害婦幼弱者；政府將動物從「財產」、「物品」改為「生命體」，虐待或殺害動物的人才能被加重刑罰；希望成立動保警察，可隨時針對施虐者進行勤務；虐殺動物者必須施以長期生命教育課程；改革公立收容所輕率的送養制度。

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