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    民眾報案賓士車擋路 警到場赫見男子陳屍山區草叢

    鑑識人員漏夜採證陳男座車。（記者黃美珠攝）

    鑑識人員漏夜採證陳男座車。（記者黃美珠攝）

    2021/08/21 19:21

    首次上稿 12:15
    更新時間 19:20

    〔記者黃美珠／關西報導〕桃園市37歲陳姓男子前晚（19日）開車外出後失聯，昨晚8點多，車子被發現停在新竹縣關西鎮民宅出入口，他卻人間蒸發，深夜近11點，警方在距離車子數百公尺外草叢中發現他已氣絕身亡。檢警今天下午相驗確認陳男全身並無明顯、可疑外傷，確實死因還有待解剖釐清。

    警方找到陳男時，他上身赤裸仰躺在草叢中，全身僅頭部有可疑傷痕，但警方不敢大意，除了陳屍處，也在他座車後方拉起2道封鎖線，漏夜蒐證調查。警局鑑識人員到場初步鑑識研判，可疑傷痕極可能跟搜救過程中，第一時間抵達的救護人員仍試圖搶救，以及被沿路的雜草割傷有關。

    陳屍處周邊及其座車內外都沒有任何打鬥或掙扎痕跡，陳男口袋內的1萬多元沒丟，隨身背包、外套等都散落陳屍處附近；事後從路口監視器影像也確認他是獨自開車到達現場，因此，儘管警方最初對其死因不排除任何可能，但也高度懷疑應該沒有外力介入。

    警方掌握陳男是在前晚開車外出後，昨天下午1點多抵達陳屍處山區，晚上8點多，當地居民報案指稱住家通道被1輛黑色賓士擋住，希望警方幫忙通知車主移車，警方因此找上陳妻，陳妻說，陳男外出後就失聯，而且近期精神狀況不佳。警方跟家屬合作，立刻搜山尋人。陳男胞弟獲悉火速陪同嫂子南下處理，協助員警先移開陳男座車，讓民宅出入不再受妨礙。

    警方請求救難人員幫忙漏夜搜山，也訪查周邊住戶，這才獲悉陳男疑似在昨天下午1點多就出現在現場，引發狗吠而被注意到，只是當時天氣太熱，沒人實際外出查看。

    但有個阿婆說，她隨後曾聽到有人大叫一聲「救命」，但很快一切就歸於寧靜，她不以為意，直到深夜才知住家附近的草叢中有人不幸往生。

    新埔警方在救難人員協助下漏夜搜山，終於在關西石光3鄰山區找到原因不明已經氣絕身亡的陳男以及其座車，立刻拉起封鎖線。（記者黃美珠攝）

    新埔警方在救難人員協助下漏夜搜山，終於在關西石光3鄰山區找到原因不明已經氣絕身亡的陳男以及其座車，立刻拉起封鎖線。（記者黃美珠攝）

    鑑識人員漏夜採證陳男座車。（記者黃美珠攝）

    鑑識人員漏夜採證陳男座車。（記者黃美珠攝）

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