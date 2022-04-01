設「假疫苗預約平台」竊個資？ 生技公司獲不起訴

警方訊後將張姓女負責人送辦。（警方提供）

2022/04/01 15:04

首次上稿2021-07-15 12:45

更新時間2022-04-01 15:04（新增不起訴）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家生技公司為衝高防疫用品銷售會員數，並增加跟診所商業談判的籌碼，竟仿照官方疫苗預約平台意願登記模式，創設類似平台並透過網路社群散布，藉此竊取民眾個資，短短10天內會員人數雖暴衝到400倍，但仍因散布假訊息被刑事局中部打擊犯罪中心盯上，2021年7月初前往該公司查緝後，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治條例等罪嫌送辦，不過，台中地檢署歷經半年餘偵查，2022年2月裁定不起訴。

請繼續往下閱讀...

近期在LINE等通訊軟體瘋傳：「6/25疫情指揮中心在防疫會議後對外說明，為了避免疫苗的浪費，即日起每天最後1瓶疫苗殘劑開放候補名單登記使用，滿18歲就可以登記預約候補!!!照護管家預約掛號平台，提供疫苗預約整合功能，地區專責診所預約開通，可即時透過真人客服聯繫吻合名單!!!疫苗注射預約查詢表」。

因涉及假訊息，中央流行疫情指揮中心發現交由警方查辦，刑事局中打立即成立專案小組，報請台中地檢署檢察官黃芝瑋指揮偵辦，經查係台中市某生技公司涉嫌成立「照護管家」平台，以LINE散布疫苗殘劑預約注射假訊息，招徠不知情民眾登錄「疫苗注射預約」、「疫苗殘劑開放候補名單」、「疫苗注射預約查詢表」等網頁。

而此舉讓民眾誤以為是正式官方平台，陷於錯誤輸入個人資料，該公司藉此衝高會員人數擴充該公司相關防疫用品的銷售通路，並增加跟診所商業談判的籌碼，短短10天內會員人數竟從原本的10人暴增到4千人，警方掌握犯罪事證上週前往該公司搜索，查扣電磁紀錄等資料，當場逮捕47歲張姓女負責人等6人，並要求下架違法網頁。

警方懷疑該公司非法收集個資另有他用，6名生技公司人員偵訊後，被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，以及個人資料保護法移送台中地檢察署偵辦，經檢察官複訊，張女以50萬元交保、馬姓員工（46歲）25萬元交保、黃姓員工（40歲）5萬元交保，其餘飭回。

本案歷經半年餘偵查，台中地檢署認為，沒有被害人，指證個資受損害，也查無其他積極證據，可證實該公司與張姓女負責人等6人違反個人資料保護法等法律，裁定不起訴。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

警方前往該公司查緝。（警方提供）

警方前往該公司查緝。（警方提供）

該公司散布的「疫苗預約」網頁。（警方提供）

該公司藉此網頁違法蒐集民眾個資。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法