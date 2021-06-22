舅舅散步未歸 機警見他載浮載沉、跳入埤塘急救人

楊姓男子不慎摔入埤塘，員警見狀立刻跳下邊坡救人，送醫救治。（記者李容萍翻攝）

2021/06/22 14:16

〔記者李容萍／桃園報導〕「怎麼沒回家？」桃園市中壢區58歲楊姓男子昨（21）日午後出門散步，卻不慎摔入埤塘，家人發覺楊男久未返家趕緊報警，中壢警分局青埔派出所出動警力協助搜尋，在其領航北路三段住家附近的埤塘發現楊男身影，當時他下半身已沉入水中，表情痛苦，員警陳彥佐見情況危及，立刻跳下邊坡救人，並撥打119通知救護人員到場協助，所幸楊男只有皮肉傷。

青埔派出所員警陳彥佐、李郁筠昨日下午2點許接獲楊男的侄子報案，稱舅舅出門散步到附近商店購物，過了很久卻一直沒回家，因為楊男身體狀況較差，就怕發生意外，員警除安撫家屬情緒，同時派遣警力至民眾住家附近搜尋，後來在中壢區領航北路、春德路附近的一口埤塘，發現楊男使盡力氣想爬上岸卻越陷越深，情況危急。

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兩警見周遭無救生器材，立即解開槍腰帶，繫著埤塘邊的繩索，跳下邊坡先將楊男拉住，但是考量埤塘邊坡濕滑、陡峭，加上楊男已經沒有體力，經連絡消防局第二大隊青埔消防分隊派員支援，4名警、消分工拋繩費盡九牛二虎之力，才順利把楊男拉出埤塘，立即送往衛福部桃園醫院救治，所幸埤塘流水量不大，楊男送醫後無大礙，僅是皮肉傷。

據了解，楊男疑似因精神恍惚，加上近日家中有長輩過世，心情低落，才不慎摔落埤塘。家屬表示，楊男平常會在住家附近散步或找友人聊天，但不知為何會掉到埤塘中，感謝員警協助尋人，結束一場驚魂記。

楊姓男子被員警救上岸後送醫，所幸只是皮肉傷。（記者李容萍翻攝）

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