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    門外貼停業門內卻討價還價 2按摩女：會罰很多嗎？

    桃園警方稽查停業的休閒娛樂場所，當場逮到2名年輕女芳療師，以及正準備鬆一下的男客。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方稽查停業的休閒娛樂場所，當場逮到2名年輕女芳療師，以及正準備鬆一下的男客。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/06/22 12:18

    ［記者陳恩惠／桃園報導］「請問會罰很多嗎？」桃園市警桃園分局日前接獲情資，指春日路某家主打「台灣正妹芳療師」的按摩館，近來不僅在網路刊登廣告，同時也在通訊軟體的各大群組中招攬生意，讓人懷疑「防疫三級警戒期間，休閒娛樂業還能營業？」警方昨天晚間前往按摩館周遭埋伏蒐證，發現深鎖的店門內卻傳出半套4000、8000男女對話，上門探詢當場查獲詹、李姓2年輕女芳療師及1名男客違規營業，依違反傳染病防治法函送裁處，最高可罰30萬元。

    桃園分局表示，正因為防疫視同作戰，針對停業中的休閒娛樂等商家，必須天天前往稽查，以免私下營業成為防疫破口；行政組管理八大行業的人員昨晚9點身著便衣前往探查，發現店門外雖然張貼「防疫期間暫停營業」字條，但門內卻放著音樂，還有男女多人說話聲響，仔細一聽，有個甜美女聲不斷遊說，斷斷續續說了幾個數字，男子停了一下回應「太高了，再便宜一點！」經此可確認是討價還價，於是上門稽查。

    警方說，進入店內巡視現場包廂，發現34歲李姓女芳療師在場，而27歲詹姓長髮正妹芳療師，正準備為1名男客進行指油壓等按摩服務，警方告知屋內雖未違反室內5人以上規定，但休閒娛樂場所目前是禁止營業的，於是當場填具傳染病防治法稽查紀錄表移請市府衛生局裁處，2女急問「請問會罰很多錢嗎？我們要工作才有錢可以繳罰款啊！」

    警方呼籲，防疫期間，業者應自律自重，配合政府政策，切勿違規營業，一旦經查獲除遭開立高額罰單外，若淪為防疫破口，實在是害人害己，警方將持續加強稽查，違反規定的業者，將依規定移請裁處。

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    這家打著「台灣正妹芳療師」的按摩館，近來不僅在網路刊登廣告，同時也在通訊軟體的各大群組中招攬生意。（記者陳恩惠翻攝）

    這家打著「台灣正妹芳療師」的按摩館，近來不僅在網路刊登廣告，同時也在通訊軟體的各大群組中招攬生意。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警分局發現市區春日路某按摩館違規營業，昨天晚間前往稽查，全案依違反傳染病防治法裁罰。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警分局發現市區春日路某按摩館違規營業，昨天晚間前往稽查，全案依違反傳染病防治法裁罰。（記者陳恩惠翻攝）

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