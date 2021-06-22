連殺3人判免死 牙醫遺孀痛哭：台灣淪精神疾症者殺人天堂

死者遺孀痛批司法不受信任，台灣淪為精神疾症或假借精神疾病者，殺人卻免死的天堂。（記者張瑞楨攝）

2021/06/22 11:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中罹患精神病的賴姓男子，3年前到中市牙醫師王冠中開設的診所，找擔任牙醫助理的妹妹未果，把怒氣發洩到醫療人員身上，持刀血洗診所，連續刺殺牙醫師王冠中與兩名護理人員共3人，王醫師慘死，護理師一重傷一輕傷，王醫師的遺孀聲明法院判處死刑，歷經一、二審都判處無期徒刑，台中高分院更一審今天宣判，雖認定賴男行兇時意識清楚，但仍以賴男行兇時對護理師講一句話「妳去幫醫師」，認定他沒有完全喪失人性，據此判決無期徒刑，王醫師的遺孀當場痛哭，司法令人失望，台灣已淪為精神疾症者殺人的天堂。

上述歷經3年的判決過程，分別是台中地院一審委託草屯療養院，對賴男進行精神鑑定，認為賴男行兇時，因精神疾症導致判斷行為違法的能力顯著降低，也就是說，精神醫師認為賴男行兇時，不知道自己做什麼，一審判無期徒刑，死者家屬於二審質疑鑑定結果，法官又委託台中榮民總醫院鑑定，結果卻是南轅北轍，賴男行兇時精神狀況良好，不因精神病而顯著降低判斷行為違法的能力，怪異的是，台中高分院卻不採信台中榮總的鑑定，仍認定賴男當時因思覺失調症，殺人時判斷能力顯著降低，維持一審的無期徒刑判決，仍不判決死刑。

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最高法院三審卻認為，二審的判決理由，不足以說服社會大眾，裁定發回更審，台中高分院更一審今天判決，認為台中榮總鑑定顯示，賴男行兇前知道籌劃，行兇時能說謊騙過保全，還能挑選殺人的對象，行兇之後懂得逃離現場，都顯示他當時精神狀況良好，知道自己做什麼，沒有因精神疾症而喪失辨識能力，殺害王醫師部分判無期徒刑，殺兩名護理師未遂部分，各判刑10年6月與14年，合併執行無期徒刑。

王醫師的遺孀聆聽判決時，當場失望得痛哭，她控訴，「王醫師的生存權真的沒有被國家保護。台灣司法又再一次要向國人宣告，台灣已經成為精神疾病患者或者有心人士假藉精神疾病之名傷害人命的免死天堂，甚至被告刑責更輕（原來一審判決是無期徒刑另加5年監護）」，她質疑，「我們的法律到底出了什麼事？司法的改革又做了什麼，台灣的死刑至今已淪為擺設的花瓶，即使兇手跟他的家人在法庭上講謊話，作偽證，法官也會視而不見，相信大家和我一樣，對台灣法律真的很失望！」。

賴男（圖中）連殺3人，卻因講一句話「你去幫醫師」，法官認為他尚未喪失人性而免。（資料照）

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