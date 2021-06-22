網售中國製額溫槍、口罩大賺防疫財 夫妻檔被追徵不法所得
［記者鄭淑婷／桃園報導］施姓夫妻檔專營網路代購，去年3月間、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延之際，額溫槍、口罩大缺貨，2人卻從「淘寶網」訂購額溫槍、口罩，並透過網路販售給台灣消費者，大賺防疫財，被桃園市調查處移送法辦，2人近日分別被桃園地院依違反「藥事法」判處2月徒刑，法官審酌2人無前科、犯後坦承，予以緩刑2年，但扣案口罩全數沒收，並須追徵52萬5600元不法所得。
施姓夫妻檔於去年3月間，陸續以每支人民幣268元至340元不等價格，向「淘寶網」中國賣家訂購額溫槍，另以每盒人民幣78元購入中國製口罩，透過貨運業者運抵位於桃園市的辦公室，再透過臉書個人頁面、粉絲專業及Line群組，刊登額溫槍、口罩販售訊息，額溫槍每支新台幣1980元、醫療用口罩每盒450到480元不等，隨後被檢調查獲，扣得15盒口罩。
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2人坦承販售額溫槍、口罩，已賣出額溫槍220支、口罩200盒，法官從重依共同犯「藥事法」販賣非法輸入醫療器材罪，判處2人各2月徒刑，審酌2人無前科、犯後坦承，予以緩刑2年，扣案口罩全數沒收，並須追徵已販售的額溫槍、口罩不法所得共52萬5600元，可上訴。