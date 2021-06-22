亂扯「雙北已封城」 女直播主散佈假訊息還嫁禍給警察

女直播主散佈「雙北市已封城」假訊息。（記者劉慶侯翻攝）

2021/06/22 09:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕27歲網路平台劉姓女直播主，在特定的直播主聊天群組內散播「「台北。新北。都被封了」假訊息，還嫁禍推稱是「聽警察講的」，結果被台北市刑警大隊科偵隊查獲。警訊中，她又辯稱「是她乾哥哥說的」，但又供不出受誰唆使，警方懷疑她是為博吸睛度和炒熱度，訊後依法函送偵辦。

北市警察局是日前接獲檢舉，指稱有民眾在一群由女直播主組成的通訊軟體群組中，散布台北市及新北市因疫情已封城之不實訊息。市警局立即指示刑警大隊全力清查不實訊息來源及發文者身分。

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警方調查，散布者在通訊軟群組中稱「台北。新北。都被封了」及「看到一個出來抓一個」等語，對於群組成員質疑，還言之鑿鑿稱新聞有播、手機也收到等語，還拿出警察來作背書，顯然意圖造成民眾恐慌，有違反社會秩序維護法之嫌。

警方循線追查，發現是目前擔任直播主的劉女涉嫌，依法將她傳喚到案說明。調查發現，劉女最近失業住在桃園，靠網路直播賣東西維生。

警訊中，她辯稱是她乾哥哥要求在她的主直播主特定群組中發言說的，然警方深入偵訊，她又無法說出對方真實身分，才又改口說就是她自己發文。

警方認為，劉女疑是為了博取同行的熱度和吸睛度，才故意製造假訊息，想引起大家討論。全案依違反社會秩序維護法函請桃園警察局移送地方法院簡易庭裁處。

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女直播主散佈假訊息。（記者劉慶侯翻攝）

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