使用假鈔刑責重！花4K購入50K 買麵包露餡判3年1月

使用假鈔刑責重！男持千元假鈔買麵包找零，被桃園地院判刑3年1月。（記者鄭淑婷攝）

2021/06/21 15:08

［記者鄭淑婷／桃園報導］呂姓男子花4000元買來50張千元假鈔，拿其中1張假鈔到麵包店買150元麵包，老闆找零後察覺有異報案，警方循線逮到呂男，他坦承買進假鈔並使用，且過去有類似前科，桃園地院依行使偽造通用紙幣罪判處他3年1月徒刑。

呂男去年3月間透過臉書，花4000元向不明男子購得50張千元假鈔，企圖以找零方式換真鈔，同年7月3日晚間10點多，他到桃園市中壢區1間麵包店，買了麵包、吐司、布丁及牛奶共150元，持其中1張千元假鈔結帳時，另拿了50元硬幣以利找零，老闆找了900元真鈔給呂男，才發現收到的千元大鈔是假的。

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警方循線追查呂男到案，他坦承花錢買假鈔來使用，2014年間也曾因使用假鈔被法院判刑確定。

使用假鈔刑責相當重，依「刑法」196條第1項「行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者」，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金」，若是收受後才知是假鈔仍使用，依196條第2項可處1萬5千元以下罰金。

法官於判決中指出，呂男素行不良，正值青年、不思尋正途賺取平日花費，再次以使用假鈔購物方式換現金，影響金融及交易秩序、侵害國家幣制發行權，念在他犯後坦承、態度尚可，依行使偽造通用紙幣罪判處3年1月徒刑，可上訴。

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