小英總統與竹市議員合照看板 遭人爬上6公尺高鷹架破壞

新竹市議員李妍慧表示，她與總統蔡英文位在竹市東大路機場附近的大型看板，遭人蓄意破壞，其中總統蔡英文的肖像被割破，她除譴責此暴力行為是破壞社會和諧，也強調已報警由警方偵辦中。（記者洪美秀攝）

2021/06/21 12:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員李妍慧今天指出，她與總統蔡英文合掛的大型看板遭人蓄意破壞，已報警偵辦中。李妍慧說，位在竹市東大路機場轉彎處的大型看板，是她在今年3月底掛上去的，主要是宣導總統蔡英文推動的婦幼政策，沒想到看板上的總統肖像被惡意割破，她除嚴厲譴責此行為，也認為此值全國團結防疫階段，此舉行為是破壞社會和諧與製造對立，已報警由警方積極偵辦中。

新竹市警方已受理報案，也到現場蒐證，研判有人蓄意爬上6公尺高的鷹架上持刀破壞看板的肖像，且只針對總統的肖像破壞，很有針對性與蓄意性，已調閱沿路的監視器並查訪偵辦中。

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李妍慧說，這個大型看板是她在3月底掛上的，全市共有4處，位在東大路機場附近的這個看板，是請人搭6公尺高的鷹架放上去的，主要是告知市民小英總統的婦幼政策，包括公托津貼提高等，掛了幾個月都沒事，沒想到卻在前天晚上遭人蓄意破壞，針對性很明顯。

李妍慧說，此值全國防疫期間，中央與地方政府都合力團結抗疫，目標就是對抗狡猾的病毒，她了解民眾有些情緒性的想法，但不應該用此方式宣洩，更不該造成社會對立與破壞社會和諧，她除強力譴責此行為，也請警方積極偵辦，絕不能助長這種暴力行為。

她強調，從中央到地方，政府每天都努力降低病例及疫情，全民也都在三級警戒中，大家應團結抗疫，不希望這種暴力行為破壞全民團結抗疫的努力。

新竹市議員李妍慧表示，她與總統蔡英文位在竹市東大路機場附近的大型看板，遭人蓄意破壞，其中總統蔡英文的肖像被割破，她除譴責此暴力行為是破壞社會和諧，也強調已報警由警方偵辦中。（記者洪美秀攝）

新竹市議員李妍慧表示，她與總統蔡英文位在竹市東大路機場附近的大型看板，遭人蓄意破壞，其中總統蔡英文的肖像被割破，她除譴責此暴力行為是破壞社會和諧，也強調已報警由警方偵辦中。（記者洪美秀攝）

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