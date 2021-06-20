爸爸摸我「姑比」！ 母驚異狀揪狼父猥褻3歲女兒

女童說出「爸爸摸我姑比」等證詞，讓母親查出丈夫疑趁與女兒獨處或幫她洗澡時猥褻，但女童父親矢口否認一審判無罪，但檢方上訴後台中高分院認為事證明確，依強制猥褻罪判他3年6月徒刑，全案可上訴。（資料照）

2021/06/20 22:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名母親前年替3歲女兒洗澡時，女兒一直說玩「姑比」（原住民語，女性生殖器），還出現將奶嘴放在生殖器玩的怪異舉動，她驚覺有異報案時，女童說出「爸爸摸我姑比」等證詞，查出竟是父親疑趁與女兒獨處或幫她洗澡時猥褻，但女童父親矢口否認一審判無罪，但檢方上訴後台中高分院認為事證明確，依強制猥褻罪判他3年6月徒刑，全案可上訴。

判決指出，涉猥褻男子與妻子及3歲女兒同住，前年8月間，他竟然在自家住處房間內，用自己生殖器碰觸女兒下體，後來母親替女童洗澡時，發現女童打開雙腿，並拿奶嘴在下體附近還說「玩姑比」，母親直覺不對勁質問「誰說可以玩姑比」，女童才說出曾遭爸爸玩她的「姑比」。

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母親盛怒下先帶女童到醫院看診，又打113保護專線尋求協助，女童證稱，父親在洗澡時，會一直用手洗她的「姑比」，沒有洗其他地方，父親還會露出「阿泥吉」（原住民語，男性生殖器），「我沒有阿泥吉，只有爸爸有」等語，檢方同時請精神科醫生進行鑑定，過程中女童還有比給醫師看，且有創傷的反應。

全案在台中地院審理時，認為全案僅有女童的說法，且女童年僅3歲證述前後不一，雖然有精神科醫師的鑑定、女童母親的證詞，但女童父親自始都否認有猥褻自己的女兒，表示「我有幫她洗過澡，但不會幫她洗下體，也沒摸過她下體」、「我不曉得女兒為何會這樣說，都是女兒跟她媽媽溝通，女兒有時候也會自己摸自己下體」，因此判女童父親無罪。

但檢察官不服上訴二審，二審合議庭審理後，認為雖然女童證述前後不一，但若非女童有看過父親的下體，也被父親摸過下體，不可能做出這樣的證述，不能只以女童前後證述不同，就認為女童證詞不可信，雖然沒有強制性交的證據，但強制猥褻部份事證明確，撤銷無罪判決，加上男子屢傳無故不到庭，犯後未坦認犯行，讓女兒產生急性壓力症候群，造成心理上難以磨滅的陰影，改依強制猥褻罪判3年6月。

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