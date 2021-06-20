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    首頁　>　社會

    財務糾紛拿電鋸砍毀大門還傷屋主 男判5個月

    基隆地院近日審結，認定潘男觸犯傷害等罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。（資料照）

    基隆地院近日審結，認定潘男觸犯傷害等罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。（資料照）

    2021/06/20 13:23

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名潘姓男子因與楊姓男子有財務糾紛，去年11月12日清晨4時許，拿著電鋸砍壞楊男住所木質大門，闖入屋內，並持電鋸朝楊男揮舞，導致楊男左手掌多處撕裂傷，怒對潘男提出傷害、毀損及侵入住宅告訴。基隆地院近日審結，認定潘男觸犯傷害等罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。

    檢警調查，49歲潘姓男子因債務問題，案發當日持電鋸跑到楊男家中，破壞大門後，進入屋內與楊男發生爭執，雙方對峙時，楊男手掌遭到電鋸砍傷。

    楊男向檢警表示，潘男手持電鋸進到屋內後，把玻璃、大門都弄壞了，動手傷人時還恫稱「要讓你死」、「不怕死再來啊」，造成自己心生畏懼，但現場並無錄音，只有杜姓友人在旁。

    潘男則辯稱，自己持電鋸進入屋內，並沒有動手要砍殺楊男，是他自己揮手時不慎被劃傷，也沒有出言恐嚇要殺死對方等語。

    檢察官傳喚案發當時在場的杜姓男子，釐清案發經過，但杜男卻表示當時電鋸聲音太大，根本聽不清楚潘男的說法，也不知道他有沒有說要殺死楊的話。

    檢察官偵訊後，依涉犯傷害、毀損及侵入住宅等罪將潘男起訴。

    法官審理時後認為，潘男持電鋸破壞木門闖入屋內，割傷楊男應屬同一行為，應以較重的傷害罪論處；而潘男犯後已承認犯行，考量其犯後態度、經濟狀況等情狀，判處他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

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