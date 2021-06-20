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    懷疑跟前妻搞曖昧 吃醋前夫押走曖昧男痛毆 4人被逮

    男與前妻搞曖昧同居前夫醋勁大發認定情敵，誘騙押人痛毆警破案逮4人。（記者黃良傑翻攝）

    男與前妻搞曖昧同居前夫醋勁大發認定情敵，誘騙押人痛毆警破案逮4人。（記者黃良傑翻攝）

    2021/06/20 08:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方今天宣布破獲郭姓男子吃前妻乾醋，誘騙被害人高姓男子出門，再強押上車載至仁武區圍毆成傷，警方獲報組成專案，找到被害人鎖定關鍵女子郭男前妻，昨夜逮捕主嫌郭男等4人，今依妨害自由、傷害及妨害秩序罪移送法辦，並將持續追查當晚參與的其餘3名友人到案說明。

    新興分局原於19日日凌晨2時許獲報，指新興區開封路與河南路口發生打架案件，警方趕抵現場時，並未發現有打架情事或可疑人車聚集，警方不敢大意，立即展開訪查，並擴大調閱監視器影像，以釐清事件真相。

    警方根據監視畫面發現疑有1名男子人遭多人強押上車，認為案情不單純，同時鎖定2輛可疑自小客車，以車追人，找到車主，車主否認涉案，供出主嫌郭男（23歲）、王男（27歲）調用車子，警方抽絲剝繭，郭姓主嫌等人涉案，見時機成熟便持拘票，將4人一舉成擒。

    據了解，該起案件疑似起因感情糾紛所引起，郭男與前妻曾女（24歲）已離婚，但仍一起同居，18日深夜郭姓主嫌（86年次）與曾女、王男於仁武區住處聊天時，郭男突然發現被害人高男（26歲）傳微信給曾女，表示要拿取遺落物品，郭男懷疑高男和前妻有曖昧關係，便要求曾女將被害人高男約出。

    曾女與被害人高男相約在新興區河南路與開封路口，高男一到場，郭嫌夥同多名友人將高男強押上車，並載至仁武區某處徒手毆打，導致高男頭部腦震盪，身上多處挫傷，幸無生命危險，郭男等人打傷被害人後，隨即將他送至高雄國軍總醫院就醫。

    警方循線查到車主、曾女，2人否認涉案，得知郭嫌、王嫌將被害人送至高雄國軍總醫院就醫，立即持拘票趕至醫院，當場在病房將郭、王2人逮捕，4人訊後被依妨害自由、傷害及妨害秩序罪移送法辦，警方持續追查當晚參與的其餘3名友人到案說明。

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