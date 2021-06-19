三級警戒「訴訟市場」停擺 律師：遠端開庭還不成熟

全國三級警戒，法院啟動遠距開庭。示意圖，人物與新聞事件無關。（翻攝資料照）

2021/06/19 20:28

〔記者王捷／台南報導〕三級警戒開始後為避免群聚，檢方暫緩偵查，院方少開庭，警方也盡量配合院檢，間接導致「訴訟市場」停擺，讓律師收入也受到影響。台南律師公會認為，這是因為目前遠端偵查、開庭還不成熟，也許可以趁這個時候思考如何讓遠端問訊變得更妥善。

台南律師公會指出，因為暫緩偵查，地檢署的傳票也少了，有些律師也少了刑案的部分收入，不過律師事務所不是「營業單位」，不符合紓困補助的條件，有些開業的律師在疫情下的確受到影響，尤其是以刑案為主的律師。

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台南首屈一指的洪梅芬律師，她的事務所有4位律師，去年律所的涂欣成律師在「謝志宏」案勝訴，讓律所名聲大噪，但在疫情期間她必須負擔4位律師的人事費用，她認為訴訟市場停擺是主因，但是律師這時候也會避免與當事人接觸，擔心當事人有傳染風險，不過法律顧問費以及過去勝仗帶來的「糧草」會挺過這次疫情。

與其他律師合署辦公的康文彬律師，由於律所房租、助理費與合作夥伴平攤，經濟壓力較小，他認為，在院檢停擺期間，還是先前接洽的案子還在進行，只是延後開庭，但是這個期間因為無法與當事人見面，一些證據資料在無法見面的情況下，會難以呈現，這也會影響當事人是否要請律師。

另外，也有異業結盟的律師在疫情期間有意外發展，開業3年的陳佩琪律師，有聘雇一位律師在律所幫忙，他與會計師公司合署辦公，同時擔任會計公司法顧，加上過去他有法律教學經驗，讓他在疫情期間多角化經營，疫情間部份業者會歇業，導致勞資紛爭變，她替工商單位開設法律課程，讓她在疫情下不只能生存，還比過去還忙。

洪銘憲律師則認為，因為偵查暫緩，法律扶助協會的派案也激減，律師的部分收入來自法扶派案，而且因為避免群聚，他聽到部分案件的和解率還提高。

律師公會認為，疫情暫緩開庭與偵查，這是因為過去想過要發展遠端視訊，這是因為考慮到「公開」的問題，雖然審理是公開的，但是實際上不會有民眾去聽庭，即使去聽庭民眾也不能錄音錄影，但如果一旦視訊審理，就會有側錄的問題，如果因此導致當事人、律師、法官或檢察官遭針對影響安全，這是司法從業人員都不願樂見的事，相關單位應該趁著個時機思考比較妥善的遠端開庭政策。

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