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    慈父不慎悶斃六月大女嬰 今晨竟從住家頂墜樓母目擊報案

    新北市新莊區今天凌晨傳出一名男子墜樓，因明顯死亡，家屬忍痛放棄急救。（警方提供）

    新北市新莊區今天凌晨傳出一名男子墜樓，因明顯死亡，家屬忍痛放棄急救。（警方提供）

    2021/06/19 15:41

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊今天凌晨驚傳一名男子墜落路面，熱心路人還施加心肺復甦術急救，因傷重家屬放棄急救；親友透露，死亡的黃姓男子一週前睡夢中不慎悶斃6個月大女嬰，窒息身亡，他自責不已，今天凌晨黃男跟他小十歲，心疼愛女猝死的妻子爭吵，不久就從住處頂樓6樓墜落，家屬都難掩哀慟，墜落原因仍待進一步調查釐清。

    新莊區中港路今天凌晨1時許驚傳一名男子從樓上墜樓，一樓早餐店老闆娘見狀，湊前一看，赫見竟是37歲兒子黃男倒臥血泊中，嚇得呼救、報案，一旁路人還施以CPR急救，但因明顯死亡，家屬忍痛放棄急救。

    鄰居透露，37歲黃男精神狀況不穩定，三年來有3次輕生紀錄，平日入睡都有服用安眠藥的習慣，上週他照顧6個月大的愛女入睡，自己也睡著，但不慎棉被蓋住嬰兒口鼻，窒息身亡，他與小十歲的妻子都相當難過。

    據了解，黃男與母親經營豆漿燒餅店，今天凌晨與妻子口角後，情緒不佳，不久竟傳出從居住的5樓公寓頂樓墜落，忙著開店的母親發現有人墜落，湊前一看，赫見是愛子，嚇得呼救、求助，但仍因傷重明顯死亡。

    因家屬情緒激動，難以接受噩耗，警方仍待進一步調查黃男墜落原因，至於死因仍待相驗釐清。

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