同事聚餐變大亂鬥 主管調停反被屬下刺傷送醫

高雄某車貸公司前年在苓雅區某KTV辦聚餐，結果同事間吵架差點釀出人命。（記者方志賢翻攝）

2021/06/19 11:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某車貸公司前年在苓雅區某KTV辦聚餐，蘇姓男子酒後與柯姓男子的女友爭吵，雙方衝突後遭警方帶回查辦，翁姓主管介入調停，約蘇、柯再回到KTV門口，沒想到談判過程，蘇男情緒失控，持剪刀刺傷柯男頸部，翁男勸阻時也被刺傷右胸，幸送醫後均挽回一命，高雄地院依殺人未遂罪和傷害罪判蘇男徒刑7年。

判決指出，蘇男（22歲）與被害人柯男（21歲）、柯的王姓女友（19歲）及翁男（33歲）都是車貸公司同事，2019年11月16日凌晨1時許，他們與車貸公司其他員工，在苓雅區中華路的KTV聚餐。

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蘇男酒後先與王女發生口角，進而又與柯男爆發爭吵，警方接獲報案，將蘇、柯帶回苓雅分局成功路派出所，依社會秩序維護法查辦。柯不滿會被罰錢，嚷著要給蘇教訓，還以開玩笑口吻叫蘇簽本票還錢。

翁男想化解誤會，約蘇、柯再回KTV門口，不料談判過程，蘇男情緒失控，衝入KTV在櫃台附近拿起一把剪刀，衝向店外柯男，刺傷其左側頸部，翁男見狀，上前欲阻止蘇嫌，反遭攻擊也被刺傷右胸，蘇嫌行兇後，將剪刀丟棄在現場後逃逸。

警方獲報趕抵現場，將柯、翁2人送醫急救，經搶救後兩人均無大礙。高雄地院審理時，蘇坦承犯行，但辯稱是柯要求他賠償罰鍰及醫藥費，並逼簽本票， 他才會持剪刀嚇阻，兩人因身高差距才會刺到柯的脖子，不是故意要刺傷人；但法官根據其他目擊者供詞，認定蘇男有故意殺人的舉動，因此依殺人未遂和傷害罪判他徒刑7年，可上訴。

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