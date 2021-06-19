大學生「當車手賺外快」連2天取款數十萬 高雄警埋伏逮人

婦人（右）佯裝受騙，讓車手（白衣者）再到家中取款，但警方已事先埋伏。（民眾提供）

2021/06/19 11:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區82歲陳姓老婦因誤信電話詐騙手法，本月初親手交付30萬元給詐騙集團，事後驚覺有異報案，沒想到，詐騙集團食髓知味，又假冒法院檢察官電話詐騙，老婦佯裝取信對方並事先通知警方，在昨（18日）王姓車手假冒法院專員前往老婦家中取款時，立即上前逮補。

警方表示，陳姓老婦月初誤信詐騙集團的話術，以為自己人頭遭冒用且拿去借貸大額現金，故提領30萬元讓車手直接至家裡取款，事後感到納悶便跑到派出所詢問，經警方分析案情，才得知真的遇上了詐騙集團。豈料，詐騙集團見陳姓老婦家境不錯，30萬元得手後，仍然不斷的與被害人連絡，想得知婦人身上是否還有金錢可騙。

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苓雅分局民權路派出所員警因此立刻教導老婦將計就計，告知對方近日剛收一筆60萬元的交屋費，果然，詐騙集團聽完後，16日再一次冒用書記官的身分撥打電話給老婦，表示因案件結案需要公證金，請她在家準備好60萬元，並約定好將要去住家取款。

警方得知車手即將前往婦人家中前，先佈下天羅地網，待車手上門取走交付款後，便一擁而上將王嫌逮捕，王姓車手當場嚇呆，還一臉驚訝地說：「警察怎麼會在這裡！」

19歲的王姓車手向警方供稱，目前仍在就讀北部某大學，這段期間因疫情停課在家缺錢花用，才會動歪腦筋，透過朋友介紹當車手想賺外快，甚至不畏疫情從台中坐火車南下高雄取款，且在前一天已於鳳山五甲詐騙得手38萬元。

警方將王姓嫌犯訊後移送高雄地檢署，昨晚10點經高雄地檢署內勤檢察官視訊後聲請法院羈押，經高雄地方法院法官裁定准押。

陳姓老婦與女兒事後餘悸猶存，但老婦表示：「就算30萬元已經無法追回，也一定要讓歹徒受到應有的法律制裁」。並感謝警方一週以來的努力及用心，透過不斷地抽絲剝繭，分析研判各種可能，並機智地教導各種應對方法，才能與警方共同合作，順利將車手緝捕歸案。

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仍在讀大學的王姓車手，遭警方逮捕後一臉驚訝！（民眾提供）

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