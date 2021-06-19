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    首頁　>　社會

    打針怕怕！ 苗栗88歲翁離家逃避打疫苗 迷途29小時

    苗栗縣苑裡鎮88歲鄭姓老翁，16日下午獨自駕駛電動輔助車向家中看護表示要外出接種AZ疫苗，但當晚不見返家，家人報警協尋，17日晚間在他人山區果園被發現。（圖由警方提供）

    苗栗縣苑裡鎮88歲鄭姓老翁，16日下午獨自駕駛電動輔助車向家中看護表示要外出接種AZ疫苗，但當晚不見返家，家人報警協尋，17日晚間在他人山區果園被發現。（圖由警方提供）

    2021/06/19 10:04

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮88歲鄭姓老翁，16日下午獨自駕駛電動輔助車向家中看護表示要外出接種AZ疫苗，但當晚不見返家，家人報警協尋，17日晚間在他人山區果園被發現，經警方間接了解，老翁有輕微失智，也害怕打針，因此離家逃避、不想挨針，但又忘了返家路。

    家住苑裡鎮泰田里鄭姓老翁，16日下午2點30分許，獨自駕駛電動輔助車，向家中看護表示欲外出接種疫苗，但遲至晚餐時間未返家，家人擔心發生意外，報警求助，並於地方臉書PO文協尋。

    通霄警分局社苓派出所受理後，除調閱監視器，也通知山脚派出所，並轉報大甲分局日南所及發動民力協尋，但都沒發現老翁下落。

    17日晚間7點30分許，苑裡鎮南勢里山區一處果園園主發現老翁躺臥在果園內，園主通報山脚派出所。警方到場後，透過老翁身上所攜帶健保卡查明身分，通報119救護車護送苑裡李綜合醫院觀察治療，也通知家人趕赴照護。

    通霄警分局山腳派出所所長張景霖表示，發現老翁當下，老翁臉色蒼白、疲累無力，躺臥在果園內，但意識還清醒；老翁向警方表示，胸部及脖子疼痛、左手姆指擦傷流血，並頻喊口渴，員警也提供溫開水解渴。經間接了解，老翁生平最怕打針，所以16日因害怕接種AZ疫苗，遂想離家外出逃避，結果迷路。

    通霄警分局呼籲，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，危脅國人健康，近期如家中年長者，有接種疫苗者，應隨時注意其身體狀況，以防範有突發事故發生。

    苗栗縣苑裡鎮88歲鄭姓老翁，16日下午獨自駕駛電動輔助車向家中看護表示要外出接種AZ疫苗，但當晚不見返家，家人報警協尋，17日晚間在他人山區果園被發現。（圖由警方提供）

    苗栗縣苑裡鎮88歲鄭姓老翁，16日下午獨自駕駛電動輔助車向家中看護表示要外出接種AZ疫苗，但當晚不見返家，家人報警協尋，17日晚間在他人山區果園被發現。（圖由警方提供）

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