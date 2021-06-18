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    遭控圖利滅火器廠商、狠漲標章 消防署：與事實不符

    內政部消防署遭控放行內含重金屬的滅火器，還圖利特定滅火器回收廠商，消防署澄清，媒體報導與事實嚴重不符。（內政部消防署提供）

    內政部消防署遭控放行內含重金屬的滅火器，還圖利特定滅火器回收廠商，消防署澄清，媒體報導與事實嚴重不符。（內政部消防署提供）

    2021/06/18 23:02

    〔記者闕敬倫／新北報導〕「台灣區滅火器製造藥劑更換充填工會同業公會」理事長廖偉任向媒體爆料，質疑市售乾粉滅火器內含重金屬，乾粉滅火器回收作業疑圖利特定廠商。對此，消防署澄清說，市售乾粉滅火器經試驗合格，與先進國家規範一致，內含金屬成分屬自然背景濃度，不影響民眾健康，而滅火器回收再利用是基於環保政策考量，並無包庇、圖利或指定特定廠商，媒體報導與事實嚴重不符。

    媒體報導指稱，2018年12月環保署公布環保標章滅火器修正草案，但環保署和消防栓將世界各國嚴格遵守「不得含有鉛，鎘，銅，鎳，汞，鋅等重金屬」的標準視若無睹，強勢通過相關辦法，引來環保團體痛批，滅火器同業公會也揚言要準備資料向調查局檢舉。

    內政部消防署回應指出，歐洲、美國、日本等國對滅火器、乾粉滅火藥劑的檢驗或規範，尚無明文禁用「結晶型二氧化矽」，媒體所稱乾粉滅火藥劑含重金屬鉛（0.5毫克／公升）、鎘（0.054毫克／公升）、銅（0.4毫克／公升）、鉻（0.54毫克／公升）、砷（0.66毫克／公升）等5種重金屬，經查土壤汙染管制標準第5條所定管制標準值為鉛（2000毫克／公斤）、鎘（20毫克／公斤）、銅（400毫克／公斤）、鉻（250毫克／公斤）、砷（60毫克／公斤），遠低於標準規範，屬自然背景濃度，不會影響民眾健康及造成環境污染。

    媒體報導質疑，環保署及消防署圖利特定廠商辦理滅火器回收業務。消防署則說，廢棄物回收再利用是世界發展趨勢，消防產業投入廢棄乾粉回收再利用，是正確的方向，並無包庇、圖利或指定特定廠商辦理，經查媒體所指控的「台灣滅火器股份有限公司」並未申辦回收業務，而且公司目前已停業，指控與事實不符。

    此外，報導內容還指控，消防署在今年狠漲滅火器標章費用，漲幅高達130倍。消防署說，過去因試驗項目增加、物價波動等因素調整費用，最近一次是在2019年，由民間第三公證的登陸機構與消防公會及廠商協調後，進行費用調整，從2019年迄今並無再漲，指控與事實不符。

    消防署強調，推動廢棄物回收再利用是環保重要政策，絕無包庇、圖利或指定特定廠商辦理，希望業界能夠一起努力朝此方向進行。

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