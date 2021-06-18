女為生命安全將男割頸亡 高院認「正當防衛」判她殺人無罪

女子陳羽婕與男性友人鄭凱軒因糾紛扭打時，持刀殺死鄭男，高等法院認定陳女所為屬「正當防衛」，依法不罰。（資料照）

2021/06/18 21:04

〔記者楊國文／台北報導〕女子陳羽婕（本名陳逸如）跟涉嫌販毒的男性友人鄭凱軒有金錢糾紛，鄭男也懷疑陳女密報害他被逮，4年前約陳女碰面，開賓士車強載她離開，陳女趁隙一度逃走，仍被持鐵棍的鄭男追上，兩人在車內扭打，陳女情急之下從車內拿到一把藍波刀猛刺鄭男頸、胸等多刀，導致他傷重不治，遭檢方以殺人罪起訴，陳女審理辯稱當時為保護自己才持刀反擊，沒有殺人意圖，新北地院採信陳女說詞判她無罪，檢方提起上訴，但高等法院仍認定陳女所為屬「正當防衛」，依法不罰，今駁回上訴。

男子鄭凱軒和女子陳羽婕（37歲）有金錢糾紛，2017年7月鄭男懷疑陳女跟警方告發他販毒，透過共同友人約陳女在新北市泰山區一家汽車旅館碰面，怒斥她稱：「錢沒跟我處理好，又報警抓我」，隨後開賓士車強行載她離去，途中鄭男到加油站上廁所，陳女趁他不注意把車開走。

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隔天凌晨1時，陳女將賓士車開到附近停車場停放，鄭男持鐵棍追來，並跳上賓士車引擎蓋，並欲自駕駛座旁車窗進入車內，不讓陳女開車離去，2人因此發生衝烈拉扯、扭打，衝突間，陳女在車內拿起一把藍波刀，刺向鄭男胸、頸多刀，鄭雖血流如注仍忍住刀傷搶回該車，此時，陳女突然跳車，再跳上一名騎士機車後座欲逃離，鄭男見狀，立即駕車衝撞機車，不過，鄭男因傷重不支倒地，警方聞訊趕到，雖將鄭男送醫，仍因大量出血而死亡。檢方偵查後，依殺人罪將陳女起訴。

新北地院審理時，陳女辯稱，當時在車上看到藍波刀，與鄭男拉扯時，為了保護自己，只好拿起刀子亂揮，沒有要特定攻擊鄭男那個部位，也沒有要殺害鄭男的意圖，「當時只覺得如果鄭凱軒拿到刀子，我就會死」。

合議庭採信陳女說詞，認定陳女當時反擊是為保護自己安全，符合正當防衛事由，判她無罪。檢方不服，上訴高等法院。

陳女在高院仍否認殺人犯行，辯稱事發前鄭男拿刀她大腿、拿汽油潑她、拿椅子砸頭、用拳頭打她，案發時害怕鄭男對她不利，只有本能地激烈抵抗，她與鄭男都有受傷，危急時將他刺傷是正當防衛的行為。

高院認為，案發當時，陳女是受到鄭男侵害生命、人身自由的威脅和不法侵害，雖然兩人在搶奪過程中，導致鄭男被藍波刀到脖子等要害而流血過多死亡，但當時陳女有喪命的危險，才採取保護自身安全行為，是適當、必要且合宜的防衛手段，屬於正當防衛行為，依法不應處罰，仍判她無罪，還可上訴三審。

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