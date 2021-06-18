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    首頁　>　社會

    宜蘭機車騎士被開罰單 自扮柯南質疑照片作假

    宜蘭縣吳先生重返被開罰單的拍照現場實勘，發現燈桿上並無「測速照相」標誌，質疑罰單照片作假。（圖由吳先生提供）

    宜蘭縣吳先生重返被開罰單的拍照現場實勘，發現燈桿上並無「測速照相」標誌，質疑罰單照片作假。（圖由吳先生提供）

    2021/06/18 11:00

    ［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣吳先生騎機車經過冬山鄉成興路，遇上警方測速，事後收到1200元超速罰單，他認為事有蹊蹺，自扮柯南找真相，發現拍照地點並無罰單照片上「測速照相」標誌，質疑照片作假，但遭警方否認。

    吳先生每天騎車經過冬山鄉成興路上下班，前陣子收到罰單，指5月10日下午5點多，在成興路892號前超速20公里，罰單附上2張照片，一張路邊燈桿懸掛「測速照相」及「速限50公里」標誌，另一張是違規地點街景照。

    吳先生自認對成興路路況相當熟悉，沿線沒見過「測速照相」之類標誌，便重返罰單拍照地點實勘，燈桿上沒有「測速照相」標誌，罰單所附的2張照片是同個地點拍攝，房屋街景卻有差異，直覺有違常理。

    吳先生懷疑罰單採用合成照片，向宜蘭監理站申訴卻被駁回，前羅東鎮代會副主席謝家倫接獲陳情，盼主管機關提出合理解釋，以免傷及公權力。

    開單的羅東警分局解釋，吳先生所指的「測速照相」標誌，即為測速取締標誌「警 52」，用以警告車輛駕駛人前方路段常有測速取締執法，執法同仁依規定設置，勤務結束後卸下帶離，至於罰單上2張照片街景差異問題，是站在不同角度拍攝，均有原檔照片為證，絕無變造。

    宜蘭監理站說，接到吳先生申訴後，有通知羅東警分局說明，經過檢視未有違失，如果還有疑義，可向宜蘭地方法院提起行政訴訟，透過司法途徑釐清真相。

    吳先生收到1200元超速罰單，罰單上附有2張照片。（圖由吳先生提供）

    吳先生收到1200元超速罰單，罰單上附有2張照片。（圖由吳先生提供）

    罰單所附2張照片的房屋街景有差異。（圖由吳先生提供）

    罰單所附2張照片的房屋街景有差異。（圖由吳先生提供）

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