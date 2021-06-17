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    率「娃娃兵」打架討債 22歲「大哥」被法辦多一條違反群聚

    台北市警萬華分局警方將王男等一干人等送辦。（記者劉慶侯攝）

    台北市警萬華分局警方將王男等一干人等送辦。（記者劉慶侯攝）

    2021/06/17 19:19

    〔記者劉慶侯／台北報導〕混跡台北市西區的22歲王姓男子招攬一群未成年男女「娃娃兵」，四處隨他惹事生非，動輒打架討債，顯老大威風。警方查出，王男月前帶著7名男女小弟與人談判鬥毆，還燃放信號彈，觸法又違反疫情群聚規定，均依法送辦。

    警方說，王男是地方頭痛人物，雖未進入幫派，但屢屢犯下妨害秩序案，且都是帶著未成年的「娃娃兵」四處鬧事，其中還有13、4歲的小毛頭，代表王男不想被黑幫控制。有意培養自己的「武力部隊」，自己想成為老大。

    警方調查，王男去年9月2日到台北市羅斯福路三段巷內一間咖啡廳砸場，被依毀損罪嫌送辦；今年3月29日在新北市板橋區館前西路一間撞球館內與人互毆，4月4日又在台北市萬華區一間KTV內和人打架，都被依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。

    去年7月8日深夜，王男為向賀姓男子追討6千元債務，找來3名少年少女，到賀男家中討債，砸毀賀男弟弟機車，警方將涉案4人帶回偵辦時，發現其中年紀最小者才13歲。

    警方說，今年5月29日凌晨2點，王男與人在網路上起口角，雙方相約到青年公園談判，王男夥同1名男性友人、7名未成年少年少女助陣，對方魏姓男子則與1名男性友人、3名少女赴約，王男擊發信號彈，打傷魏男及其友人。

    警方事後根據蒐證，將王男等9人，與魏男等5人，分依社維法、毀損罪移送台北地檢署偵辦，少年則以少年事件處理法移送少年法庭審理。另因疫情王嫌等共14人以在疫情期間群聚，另再依傳染病防治法函辦。

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