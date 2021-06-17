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    就是要打牌！彰警1個月查獲235人群聚 國庫進帳逾1400萬

    彰化警方1個月來查獲235人群聚打牌或飲酒作樂，每人開罰6萬元起跳，國庫進帳逾1400萬元。（記者湯世名翻攝）

    彰化警方1個月來查獲235人群聚打牌或飲酒作樂，每人開罰6萬元起跳，國庫進帳逾1400萬元。（記者湯世名翻攝）

    2021/06/17 14:55

    〔記者湯世名／彰化報導〕就是要打牌！武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，全國提升為第三級警戒，仍有不少民眾無視疫情嚴峻群聚賭博、飲酒作樂，彰化縣甚至傳出麻將牌咖間的傳染鏈疫情，彰化縣警局統計，最近1個月來，全縣共查獲36件室內5人以上群聚或賭博案件，共查獲235人到案，網路甚至因此傳出「彰化人愛打牌」，警方全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，國庫至少進帳1410萬元。

    彰化縣警局統計，5月16日至6月16日，全縣共查獲賭博相關違規群聚共24件133人，查獲非賭博相關違規群聚函報權責單位共12件102人，合計共36件235人。此外，關於妨害風化案件，共查獲47件（外籍11、本國36），全部依違反社會秩序維護法裁處。

    武漢肺炎疫情嚴峻之際，5月底彰化縣才爆發「麻將牌咖傳染鏈」，縣長王惠美還苦口婆心「拜託」大家不要出門打牌，否則被查獲一律開罰，不料民眾仍視若無睹，都以為「不會那麼倒楣」，在街坊鄰居踴躍檢舉下，讓警方1個月來頻頻查獲室內逾5人的群聚打牌，或群聚飲酒作樂，全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款。

    其中被查獲的群聚賭博案，不僅有外籍移工群聚打牌被查獲，還有線上直播打麻將遭查獲，網路也因此流傳「彰化人愛打牌」的傳言，網友一面倒撻伐，紛紛要求警方嚴辦違法群聚者，或要求警方把群聚者抓去與確診者關在一起，以敬效尤。

    彰化縣警局呼籲，非同住者的室內非必要社交聚會，一律停止，舉凡麻將、撲克牌等通通不行，警方將持續針對易群聚賭博的場所加強查察，無論室內室外均不應心存僥倖，如有查獲賭博情事必依法偵辦，開立稽查單並函報衛生局裁罰，民眾切勿以身試法。

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