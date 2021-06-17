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    首頁　>　社會

    台中驚見公車火燒車 熱心騎士急喊救了駕駛、乘客

    台中1輛全航客運公車，今天中午行經大里時後方起火，公車後方明顯燻黑。（記者陳建志翻攝）

    台中1輛全航客運公車，今天中午行經大里時後方起火，公車後方明顯燻黑。（記者陳建志翻攝）

    2021/06/17 14:22

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一輛全航客運158路公車，今天中午接近12點時，行經大里區中興路2段往霧峰方向時，公車後面的引擎室突然冒煙起火，司機沒有發現，所幸一名熱心機車騎士發現，趕緊騎到前面呼叫司機停車，司機得知趕緊停車，並呼叫車上1名乘客下車逃生，司機並拿起車上的滅火器滅火，消防人員隨後趕到灑水降溫，順利撲滅火勢，所幸沒有造成人員傷亡，詳細起火原因需鑑定釐清。

    台中市消防局今天中午11點50分接獲民眾報案，指稱大里區中興路2段和國光路1段的交叉路口，有一輛公車起火急需救援，立刻派遣大里分隊，出動消防車2輛、救護車1輛，以及9名消防人員，由方耀昌小隊長帶隊趕往搶救。

    消防人員抵達時，發現公車後方引擎室都已經燻黑，司機正拿著滅火器滅火，立即出水搶救，沒多久就將火勢撲滅，所幸沒有人員傷亡，詳細起火原因須由火調鑑定釐清。

    據了解，這輛公車當時由大里中興路2段要左轉國光路往大里橋，行駛中公車後方引擎室突然起火冒煙，當時司機並未發現，所幸一名熱心騎士經過看到，趕緊騎到前面向司機示警，司機立即將公車停在路邊，並呼叫車上的1名乘客一起下車逃生，隨後並由司機和消防人員接力撲滅火勢。

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