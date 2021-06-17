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    嘉義73歲婦人失聯17天 家屬懸賞20萬尋人盼奇蹟出現

    嘉義市消防局義勇特搜隊及雲嘉、高雄救難人員，端午節連假在八掌溪來回搜索，仍找不到張鄭婦人。（記者王善嬿翻攝）

    嘉義市消防局義勇特搜隊及雲嘉、高雄救難人員，端午節連假在八掌溪來回搜索，仍找不到張鄭婦人。（記者王善嬿翻攝）

    2021/06/17 12:42

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣中埔鄉一名73歲婦人張鄭美霞，6月1日上午騎腳踏車出門買菜，就此失聯，迄今17天杳無音訊，經嘉義市消防局義勇特搜隊、雲嘉救難協會等團體水陸協尋10多天，仍找不到人，家屬近日在網路貼出協尋啟事，如找到人願贈20萬元答謝，希望奇蹟出現、找回媽媽。

    張鄭美霞的長子張逸凡表示，父母跟弟弟一家同住，平日自己騎腳踏車出門買菜都沒問題，不料6月1日早上近9點出門，就此失聯；媽媽約152公分高、52公斤，頭髮花白、講台語口音，最後出現在嘉義市行嘉吊橋附近，穿著特徵有紅色漁夫帽、白色淺色條紋長袖、白鞋子等，如蒙協助得以找到人，將致贈20萬元表達謝意。

    張逸凡說，行嘉吊橋以往為觀光景點，應該很多人會去，但現在防疫期間、全民少外出，可能因此增加協尋難度。媽媽不見後，家人沿著媽媽日常外出路線找了很多遍，很感謝嘉義縣中埔分局警方、義消跟救難協會人員辛苦協尋。

    嘉市消防局義勇特搜隊副分隊長莊全立說，警方1日傍晚在慈玄宮前發現張鄭阿嬤的腳踏車，透過監視錄影器發現，她最後身影是在行嘉吊橋南側入口，但北側入口的監視器，卻沒發現她走出來，原本以為可能自橋上落水，然而沿著八掌溪畔從嘉義縣中埔到水上鄉，水陸搜尋加上空拍機巡視，端午節連假還出動上百人大規模搜索，還是找不到人，跟以往經驗，找約一星期就會有結果很不同。

    73歲張鄭美霞失聯17天，雲嘉義消、救難人員搜尋近2星期未果，家屬持續協尋、希望奇蹟出現。（記者王善嬿翻攝）

    73歲張鄭美霞失聯17天，雲嘉義消、救難人員搜尋近2星期未果，家屬持續協尋、希望奇蹟出現。（記者王善嬿翻攝）

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