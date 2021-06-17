狠父打死女嬰找小三埋屍沙灘 被判10年10月徒刑

龍男活活打死7月大女兒，夥同妻子、小三埋屍沙灘。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2021/06/17 11:51

［記者鄭淑婷／桃園報導］25歲印尼籍龍姓男子與25歲陳姓妻子吵架，活活打死7月大女兒洩憤，陳妻只是冷眼旁觀，還與丈夫將女兒遺體冰入冰箱，3日後龍男夫妻夥同龍男「小三」林姓女子埋屍新屋區海灘，桃園地院合議庭今天上午宣判，審酌女嬰年幼、未獲關愛，反遭親生父親扼殺，龍男所為令人髮指，犯後卸責、未見悔意，依成年人故意對兒童犯傷害致死、遺棄屍體罪，判處他應執行10年10月徒刑。

此外，龍男妻子陳女涉犯遺棄屍體罪被判6月徒刑、被控成人年故意對兒童犯遺棄致死罪獲判無罪，林女則獲緩刑。

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龍男與陳女婚後育有1子1女，去年6月14日在桃園市中壢區住處吵架，龍男憤怒抓起女兒朝床邊重摔，用毛巾摀住她口鼻並毆打臉部、身體，女嬰小小身軀根本承受不住，活活遭親生父親打死，陳女在旁冷眼旁觀、未制止，見女兒沒了生命跡象亦未送醫，將女兒遺體冰入冰箱，同年6月17日龍男夫妻將女兒以毛巾、塑膠袋包裹，再以黑色膠帶綑綁，騎車將遺體帶往新屋區永安漁港附近沙灘，過程中還找來林女幫買冰塊替遺體降溫，待夜晚無人十分才挖洞埋屍。

龍男夫妻於埋屍前，先將另名稚子帶往住家附近超商安置，並留下小孩阿公姓名、電話，因遲未有大人前來看顧，警方獲報循線聯繫小孩阿公，小孩姑姑出面處理後，發現小姪女下落不明，質問龍男夫妻才知她已遭殺害，報警並在沙灘挖出女嬰遺體。

龍男、陳女第一時間否認犯案，辯稱女嬰是從高處摔落，去年6月，2人與林女分被桃園地檢署依傷害致死、遺棄屍體罪起訴，並建請法院加重其刑；桃園地院合議庭今宣判，龍男被依傷害致死、遺棄屍體罪判處應執行10年10月徒刑，陳女涉犯遺棄屍體罪判6月徒刑，另被控於龍男施暴時未制止、未通報送醫涉嫌遺棄致死罪，合議庭認為未有積極證據，證明陳女在龍男施暴時有防止女嬰死亡能力而不作為情形，予以無罪。

林女被控共同犯遺棄屍體罪，被判處5月徒刑，合議庭審酌她與龍男時為男女朋友，基於情誼、一時失慮犯案，予以緩刑2年，並於判決確定後向公庫支付5萬元。

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丈夫活活打死女兒洩憤，陳女在旁冷眼旁觀未制止，與丈夫將女兒遺體冰入冰箱，3天後帶往沙灘埋屍。（資料照，記者鄭淑婷攝）

林女協助龍男將女嬰遺體埋屍沙灘。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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