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    爆乳美眉變大媽！酒店小姐轉戰「一樓一鳳」警方破門後傻眼

    阮女（左）原在苗栗縣頭份市1家酒店從事陪酒工作，因武漢肺炎疫情，無法上班，做起「一樓一鳳」，在網路論壇張貼年輕美眉照，並承租套房從事半套性交易工作，昨天被警方查獲。（警方提供）

    阮女（左）原在苗栗縣頭份市1家酒店從事陪酒工作，因武漢肺炎疫情，無法上班，做起「一樓一鳳」，在網路論壇張貼年輕美眉照，並承租套房從事半套性交易工作，昨天被警方查獲。（警方提供）

    2021/06/17 11:41

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕來自越南已取得本國籍的51歲阮姓女子，原在苗栗縣頭份市1家酒店從事陪酒工作，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，無法上班，做起「一樓一鳳」，在網路論壇張貼爆乳年輕美眉照，並承租套房從事半套性交易工作，昨天被警方查獲，依違反社會秩序維護法送辦裁處。

    頭份警方調查，阮女從越南嫁來台灣，已取得本國籍，原在苗栗縣頭份市1家酒店從事陪酒工作，因為疫情關係，轉明為暗，承租套房從事半套性交易工作，並由友人代為網路刊登交易訊息，還假借年輕爆乳美眉照攬客。

    頭份警方於16日發現阮女在該論壇刊登「疫情過渡期 有些困難 生活不易一切靠自己，願意對我伸出援手的哥哥！我會盡心盡力的服務，由衷的感謝我的服務絕對不會比別人差 不介意的話可以交個朋友」。警方查出地點就在頭份，隨即與阮女連繫，上門查緝，不過「美眉變大媽」，也讓警方吃驚。

    阮女見警方全身防護衣上門，也坦承15日曾與1名男客進行「半套」性交易服務。警訊後，全案警詢後依違反社會秩序維護法送辦裁處。

    頭份警分局長何孟宗表示，國內疫情嚴峻，為免疫情擴散，分局將持續執行網路巡邏及地區查訪，強力取締私下營業之各類娛樂高風險場所及個人性交易服務者，藉呼籲業者應遵守相關防疫規定，不可以身試法，避免形成防疫破口。

    阮女原在苗栗縣頭份市1家酒店從事陪酒工作，因武漢肺炎疫情，無法上班，做起「一樓一鳳」，在網路論壇張貼爆乳年輕美眉照，並承租套房從事半套性交易工作。（警方提供）

    阮女原在苗栗縣頭份市1家酒店從事陪酒工作，因武漢肺炎疫情，無法上班，做起「一樓一鳳」，在網路論壇張貼爆乳年輕美眉照，並承租套房從事半套性交易工作。（警方提供）

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