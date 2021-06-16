疫情掀良民證申請潮！中市警局爆量4倍 想當外送員居多

頗多民眾申辦良民證之因，是想當外送員，或轉職當司機等。（記者張瑞楨攝）

2021/06/16 17:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）三級警戒，引爆全國申請良民證大爆發？讀者向本報投訴，透過網路申請良民證，昨天（15日）到中市警局取件時，竟然現場有60人等候，他排隊2小時才領到，讓民眾冒不必要的群聚風險，不過，記者訪查發現，不只是台中市，各縣市都有類似「大爆發」現象，中市昨天逾900件，是平常的3至4倍，主要原因可能是轉職潮，且又以想當外送員的比例最高。

讀者投訴說，台中市長盧秀燕宣稱，可透過網路申辦良民證，再去警局領取，方便又防疫，他先網路申請，昨天下午3時許，到中市警局取件時，居然等候2小時，現場等候超過60人，他質疑上述現象，讓民眾冒著群聚風險，既然是網路申辦，為何還要去一趟警局，才會把良民證郵寄給申請人？

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中市警局指出，近期各縣市辦理良民證的人數激增，中市原本每天200至300件，昨天15日高達900多件，今天（16日）可能略少，但也會超過800件。

警方私下詢問申辦人，頗高比例是轉職，且又以想當外送員比例最高，這些人原本是飲料店、餐廳等外場服務員，最近因餐廳歇業等因素而工作銳減，或是失業，想改行當外送員，另有部分想當計程車司機、保全等。

一位來自台南的中年男子說，他想在台中找工作，不料，到中市警局申請良民證，卻得等候甚久，他考慮是否返回台南申請，卻又想起台南也可能很多人，他只好繼續等候。

中市警局指出，良民證可線上申請與郵寄，但警政署規定，一定要到警局或分局「驗證（查驗證件）」，市警局希望民眾到各分局「驗證」，不一定要到市警局，中市警局還強調，近期大爆量，市警局外事科昨天辦到傍晚6點半，之後整理資料，加班到深夜11時，努力把業務辦完，至於群聚的問題，警局都做好防疫措施，包括室內等候座位區隔、引導戶外等候等。

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讀者投訴昨天下午3時，等候人數約60人，記者今天下午3時查看，等候人數56人。（記者張瑞楨攝）

申請良民證大爆發，中市警局於等候區加大座位距離。（記者張瑞楨攝）

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