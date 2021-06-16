防疫破口！大賭場藏住家警逮68人聚賭 恐挨罰500萬

桃園市中壢警方在大樓住處查獲職業大賭場，共帶回負責人、員工、屋主和賭客共68人。（記者李容萍翻攝）

2021/06/16 14:09

［記者李容萍／桃園報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情延燒，全國三級警戒延至28日，桃園市中壢警分局獲報中壢區龍岡路二段某大樓2、3、4層有職業大賭場違法開張，經警方多日蒐證，今（16）日凌晨持搜索票入內查獲賭場李姓負責人（52歲）、3名員工、張姓屋主（66歲）、賭客63名共68人，全案依賭博罪、社會秩序維護法送辦。現場68人因違反室內群聚規定，依傳染病防治法函請桃園市政府衛生局裁罰，金額最高近500萬元。

警方調查，此一隱身大樓住家的賭場以天九牌為賭具，每家均發4張天九牌，再分成前後2組互相配對，與莊家比較牌面點數大小，每次輸贏由莊家負責清點總下注金額，再從下注金內抽取抽頭金。

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中壢警分局獲報為避免賭場聚賭成為疫情破口，監控蒐證多日，今凌晨4點多，持搜索票破門而入，驚見多人群聚還未戴口罩，立即告誡「快把口罩戴好」，員警並當場查獲李姓負責人、張姓屋主、擔任荷官的陳姓員工（55歲）、擔任水車司機的陳姓員工（40歲）和張姓員工（22歲），現場63名賭客中還有一名詐欺通緝犯（24歲）和一名失聯移工（32歲）。

員警當場查扣抽頭金現金8800元及籌碼72萬5000元、賭客賭資現金48萬8000元、籌碼44萬8000元，合計賭金達166萬9800元，另查獲賭具天九牌1副、帳單1張、點鈔機1台、監視器主機5台、骰子12盒等證物。

中壢警分局長陳錦坤呼籲，正值全國三級防疫期間，請民眾務必遵守政府防疫規定，警方將持續嚴加查察各項不法行為。

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桃園市中壢警方在大樓住處查獲職業大賭場，現場查扣贓、證物十分可觀。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢警方在大樓住處查獲職業大賭場，現場查扣贓、證物十分可觀。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢警方在大樓住處查獲職業大賭場。（記者李容萍翻攝）

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