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    首頁　>　社會

    嚴查「趙介佑之亂」 北檢週五前決定是否聲請延押

    台北地檢署考量趙介佑2個月押期將屆，最慢週五之前將決定是否向法院聲請延押。（翻攝趙介佑臉書）

    台北地檢署考量趙介佑2個月押期將屆，最慢週五之前將決定是否向法院聲請延押。（翻攝趙介佑臉書）

    2021/06/16 10:07

    〔記者錢利忠／台北報導〕民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光的29歲兒子趙介佑，因涉嫌販毒及電信詐欺等案件而被羈押禁見，事發後趙介佑不僅被火速開除黨籍，他父親及姑姑趙心瑜，也先後請辭黨部評委召集人及執行長等黨職。台北地檢署考量趙介佑2個月押期將屆，最慢週五之前將決定是否向法院聲請延押。

    檢警調查，趙介佑是北聯幫新生代的中堅核心份子，有販毒、暴力討債、詐欺等多件前科，包括2016年在家吸毒，還荒唐地開走前來的救護車；2018年發生行車糾紛並對空鳴槍；2019年則捲入暴力討債事件，被控以棍棒毆打及針插指縫等方式凌虐被害人等。

    全案起源於去年底，檢警偵辦電信詐欺案件時，抓到施姓車手等6名犯嫌，進而查出該集團的幕後首腦為趙介佑等人，今年4月20日，檢警發動搜索及拘提負責招募車手的趙介佑、以及與幕後詐騙集團首腦聯繫的陳威宇等4嫌到案，並在趙、陳的住處查獲大批毒咖啡包及K他命等毒品，趙、陳2人訊後被羈押禁見至今。

    趙介佑被羈押後引來網友熱議，有網友肉搜趙介佑的臉書，發現他疑似於2018年4月10日，在北市北投警分局與「被關」的洪姓友人碰面，趙介佑還與洪男一起拍照並上傳臉書，引爆外界質疑警紀崩壞的「北投之亂」。

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