新北地檢署票選主任檢察官今日開票 第一名獲170分

新北地檢署（見圖）主任檢察官票選今天下午4點開票，由檢察官劉文瀚以總得分170分奪下第一。（資料照）

2021/06/15 19:53

〔記者王定傳／新北報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，新北地檢署檢察官分流居家辦公，也因此，今年度的主任檢察官票選，為了兼顧避免群聚及投票作業，自6月9日起開始投票，至今天截止；這次有6名候選檢察官，參與投票的檢察官，每人有1張選票，1張票共6分，可分開投給3人，個別分數最高可給3分，最後依總得分數決定調升推薦名單，今天下午4點開票後，由檢察官劉文瀚以總得分170分奪下第一。

新北檢今年參加主任檢察官票選的有：司法官訓練所45期結業的檢察官賴建如、46期洪松標、劉文瀚、48期蔡景聖、劉恆嘉、魏子凱。

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下午4點截止投票後立即開票，開票結果前4名依序為：劉文瀚、賴建如、洪松標及劉恆嘉。

拿下第一名的劉文瀚，擔任金融、黑金組檢察官多年，辦過許多貪瀆及社會矚目案件，如：及人中學董事侵占校產案、花蓮縣及新竹縣議員集體收賄案、國軍汽車基地勤務廠軍官收賄案等案，亦是連勝文槍擊案及職棒球星陳致遠打假球案的公訴蒞庭檢察官，並曾獲108年度法務部模範公務人員。

第二名的賴建如是109年度法務部模範公務人員，偵辦過多起金融、智財類案件，如揚華等10家上市櫃公司財報不實案、上櫃公司欣厚-KY炒股案、湛積公司涉侵害GOGORO公司營業秘密案，及男子林舜銘、林宇光兄弟殺人分屍白骨案。

第三名的洪松標偵辦過新北市議員王淑慧涉詐補助款案、中資涉化身台灣公司挖角台灣IC研發人才案、破獲盜賣漁船用油集團及走私販毒集團；第四名的劉恆嘉曾偵辦大同公司前董事長林蔚山掏空公司案、前立委李慶華涉詐領補助款案、上市光寶科技涉行賄頭城鎮LED採購等案件。

魏子凱曾辦過女子江雲卿連續強盜殺人案、天道盟太陽會總顧問劉邦誠與警駁火案；蔡景聖則辦過明師中醫診所詐領健保費案、日本核災食品等案。

新北檢共有138名檢察官，這次主任選舉，有115名檢察官領票，投票率83.33％。

檢察官賴建如。（記者王定傳翻攝）

檢察官洪松標。（記者王定傳翻攝）

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