湯景華挾怨縱火奪6命4度判死 最高法院18日如期開庭

最高法院審理湯景華（見圖）縱火燒死翁男一家6人命案，雖逢全國防疫三級警戒，但考量湯男押期將屆滿，因此會在兼備防疫措施前提下，本週五如期開庭。（資料照，記者楊國文攝）

2021/06/15 19:06

〔記者溫于德／台北報導〕最高法院審理男子湯景華縱火燒死翁男一家6人命案，目前雖正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，全國也啟動三級防疫警戒，但考量湯男的押期將屆滿，認為仍有開庭必要，故會在兼備防疫措施前提下，本週五（18日）如期開庭。

最高院指出，湯案屬於社會矚目重大案件，且在押湯男的押期即將屆滿，具有時效性，故有開庭必要，另為兼顧案件公開審理及配合防疫措施，以減少染疫風險，最高院規劃在法院對面的寶慶院區開放4席民眾旁聽席、座位間隔1.5公尺，同步播放法庭影音畫面，民眾另可透過司法院與最高院網站瀏覽。

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全案源於，湯景華2014年4月赴新北市三重區一家小吃店用餐，他嫌棄服務態度差，也不滿老闆娘要求他將濕雨傘放在外面，發生囗角，恰逢在場老闆友人翁男出聲制止他，爆發肢體衝突，湯事後控告翁傷害，翁獲判無罪確定。

懷恨在心的湯景華2017年3月預謀縱火，買汽油至翁家放火，包含翁男的父母、胞姊、叔叔、嫂嫂與堂妹等6人葬身火窟，只有表哥獲救，至於翁男因當時在軍中服役，逃過一劫。

歷審均認定湯景華犯案手段凶殘，害死6條無辜人命，犯後未見悔意，將湯判處死刑，但遭最高院二度發回。

高等法院更二審審理後認定，湯景華構成6件殺人罪、2件殺人未遂罪（包括翁男）、1件放火燒毀他人所有物罪、1件放火燒毀住宅未遂罪，從一重依殺人罪論處。

更二審指出，湯景華犯案過程思慮周全縝密，犯行未受自身精神疾病影響，精神鑑定認為他犯案時具有完全刑事責任能力；而湯因忿恨便放火報復，釀6無辜生命冤死，罔顧他人性命，手法殘酷、泯滅天良，屬兩公約所定情節最重大之罪；另心理衡鑑也認為可預見湯有「自我控制能力有失控的風險」，難以排除再度犯案。

更二審痛批，湯景華僅為發洩一己忿恨，視他人生命如無物，殃及無辜，行兇動機極為惡劣，縝密謀劃縱火，致使翁宅6人逃生無門，生前受到極度恐懼與烈火灼燒痛楚而死的折磨歷程，即便倖存者也飽受驚嚇，並因家庭破碎、天人永隔，蒙受巨大苦痛，認定湯景華犯罪手段冷血、泯滅人性，造成無法回復的損害至深且鉅，今年4月29日仍量處死刑。

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